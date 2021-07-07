Багато скарг на монети. Нацбанк змінить дизайн 1 та 2 гривень

Не всім українцям подобаються монети, які НБУ презентував ще у 2018 році

У НБУ почули скарги українців на якість монет номіналів в 1 і 2 гривні

Національний банк України вирішив змінити дизайн монет номіналом в 1 і 2 гривні і зробити їх більш зручними для використання. На такий крок у НБУ пішли після скарг українців. Про це повідомляє заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, фінансовий регулятор країни поки не розглядає оптимізацію Банкетно-монетного ряду. Однак в НБУ почули скарги українців на якість монет номіналів в 1 і 2 гривні. Прийнято рішення змінити їх вигляд.

«Єдине можу сказати, що ми почули скарги українців на якість монет 1 і 2 гривні. І зараз ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, для людей з проблемами зору і похилого віку. У цьому напрямку ми працюємо», – сказав Шабан в ході пресбрифінгу, пристосованого до старту всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків.

Нагадаємо, 14 березня 2018 року Національний банк України оголосив про введення в обіг монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, які поступово замінять банкноти відповідних номіналів, та презентував нові монети. Монети номіналом 1 та 2 гривні були введені в обіг 27 квітня 2018 року. Не усі українці сприйняли цю звістку позитивно. Чимало людей скаржилися, що гривневі монети занадто малі і нагадують копійки.

Додамо також, що у червні НБУ ввів у обіг дві нові монети.

До слова, в Україні монету 1992 року випуску номіналом в 1 гривню продають за 15-30 тис. грн (в еквіваленті до 1 тис. євро). Особливість такої монети – гладкий гурт.