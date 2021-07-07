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    Економіка та фінанси

    Міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах»

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    Міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах»
    Фото з відкритих джерел

    «На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував міністр

    Найчастіше заробітну плату в «конвертах» платять у сільському господарстві та будівництві.

    Про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика» сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

    Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату в «конвертах», Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво.

    Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити «білу зарплатню», однак цього не сталося.

    «На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував Любченко.

    Найчастіше заробітну плату в «конвертах» платять у сільському господарстві та будівництві. Про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика» сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

    Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату в «конвертах», Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво.

    Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити «білу зарплатню», однак цього не сталося.

    «На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував Любченко.

    До слова, 1 липня уряд обговорив проблему боргів із зарплати українців: що вирішили.

    Раніше Держстат відзвітував про зарплати українців: де платять найбільше.

    До слова, українці отримуватимуть нову мінімальну зарплату.

    Нагадаємо, «слуга» Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.

    Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків.

    Як відомо, нардепи забрали гроші у паралімпійців та віддали 600 млн на зарплати суддів.

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    Теги: економіка міністр зарплата гроші Мінекономіки будівництво українці уряд Олексій Любченко
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    Міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах»