Міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах»
«На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував міністр
Найчастіше заробітну плату в «конвертах» платять у сільському господарстві та будівництві.
Про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика» сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.
Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату в «конвертах», Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво.
Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити «білу зарплатню», однак цього не сталося.
«На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував Любченко.
Найчастіше заробітну плату в «конвертах» платять у сільському господарстві та будівництві. Про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика» сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.
Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату в «конвертах», Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво.
Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити «білу зарплатню», однак цього не сталося.
«На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував Любченко.
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