Міністр економіки назвав сфери, де найчастіше платять зарплату в «конвертах»

«На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував міністр

Найчастіше заробітну плату в «конвертах» платять у сільському господарстві та будівництві.

Про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика» сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату в «конвертах», Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво.

Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити «білу зарплатню», однак цього не сталося.

«На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував Любченко.

Найчастіше заробітну плату в «конвертах» платять у сільському господарстві та будівництві. Про це на пресконференції в межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика» сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко.

Відповідаючи на запитання, в яких галузях найчастіше платять заробітну плату в «конвертах», Любченко в першу чергу назвав сільське господарство та будівництво.

Він нагадав, що з 1 січня 2016 року, коли в Україні змінилась ставка ЄСВ, очікувалося, що економіка вийде з тіні, і всі будуть платити «білу зарплатню», однак цього не сталося.

«На жаль, робочі місця не вийшли з тіні», – констатував Любченко.

До слова, 1 липня уряд обговорив проблему боргів із зарплати українців: що вирішили.

Раніше Держстат відзвітував про зарплати українців: де платять найбільше.

До слова, українці отримуватимуть нову мінімальну зарплату.

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