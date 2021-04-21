З початку року 74 клієнти «Закарпатгазу» провели реконструкцію

газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Закарпатської області, обслуговує 275 тис споживачів

«Закарпатгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Закарпатської області, обслуговує 275 тис споживачів

«Закарпатгаз» надає повний комплекс послуг із реконструкції – від розробки технічних умов до здачі в експлуатацію

Підприємство «Закарпатгаз» у 1-му кварталі 2021 року провело 74 реконструкції за заявами клієнтів. Йдеться про комплекс робіт зі зміни місця розташування газового обладнання (лічильника, котла, колонки, плити) або його заміни. У 2020 році підприємство надало 245 послуг з реконструкції.

«Реконструкція належить до газонебезпечного виду робіт, а самовільне втручання у систему газопостачання заборонене законом. Тому наголошуємо, що реконструкцію газового обладнання мають виконувати виключно фахівці газорозподільної компанії», — пояснив начальник проектно-кошторисного відділу АТ «Закарпатгаз» Михайло Данило.

Аби провести реконструкцію системи газопостачання, клієнту слід звернутися до 104.ua Клієнтського простору за місцем проживання. Потрібно написати заяву у персонального менеджера і надати пакет документів. Персональний менеджер здійснює супровід клієнта на всіх етапах виконання проекту та допоможе підібрати енергоефективне обладнання необхідної потужності.

АТ «Закарпатгаз» надає повний комплекс послуг із реконструкції – від розробки технічних умов до здачі в експлуатацію, що суттєво економить час і кошти клієнта. Вартість реконструкції системи газопостачання залежить від складності робіт і розраховується у кожному випадку індивідуально.

АТ «Закарпатгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Закарпатської області, обслуговує 275 тис споживачів. Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує компанія, становить 7,5 тис км.