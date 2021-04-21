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    Із 1 травня перейдемо на річні тарифи на газ: скільки доведеться платити

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    У будь-який момент можна буде поміняти постачальника. Таке правило діє й зараз - Із 1 травня перейдемо на річні тарифи на газ: скільки доведеться платити
    У будь-який момент можна буде поміняти постачальника. Таке правило діє й зараз
    Фото з відкритих джерел

    Уже 25 квітня всі постачальники повинні оголосити, за якою ціною будемо купувати блакитне паливо протягом року

    В Україні з 1 травня введуть річні тарифи на газ. Усіх автоматично переведуть на нові ціни, розмір яких буде на 2-3 грн вищий за чинні 6,99 грн за кубометр.

    «На момент початку опалювального сезону й у сам опалювальний сезон є пік. Ми отримаємо газ за ціною близько 10 грн за кубометр. А влітку газ може подешевшати вже до 4-4,5 грн за кубометр», – розповів Obozrevatel глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

    Із такою думкою погоджується координаторка житлових програм «Опори» Тетяна Бойко. За її оцінками, кубометр може коштувати близько 8-10 грн. І це значно вище, ніж 6,99 грн за куб (квітневий тариф у більшості постачальників).

    «НКРЕКП врахувала деякі зауваження. Рішення, яке ухвалили, було кращим, ніж попередній проєкт. Цей проєкт дозволяє постачальникам зменшити ціну. Якщо за результатами літніх закупівель ціна знизиться, буде можливість переглянути тариф. Ніхто не знає, як поведеться ринок, виходячи з прогнозів. Ми припускаємо, що краще було б після літнього сезону вводити річний тариф. Важко сподіватися, що в березні буде краща ціна, ніж у липні», – пояснює вона.

    Що зміниться?

    Усіх українців автоматично переведуть на річні тарифи. Зараз за замовчуванням діють місячні ціни, які регулярно переглядаються. За новими ж правилами вже 25 квітня всі постачальники повинні оголосити, за якою ціною будемо купувати блакитне паливо протягом року.

    На відміну від першої редакції постанови, у новому документі передбачили можливість знижувати річний тариф у тому разі, якщо закупівельні ціни будуть падати. Найімовірніше, це станеться влітку.

    У будь-який момент можна буде поміняти постачальника. Таке правило діє й зараз. Якщо виявиться, що ціна вашого постачальника значно вища, ніж в іншого, ви маєте право прийти до конкурента й укласти з ним договір.

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    Теги: газ тарифи комуналка опалення
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