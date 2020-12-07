З початку року «Дніпрогаз» повірив понад 14 тисяч лічильників газу

Загальна протяжність газопроводів, що обслуговує «Дніпрогаз», складає близько 5,5 тис км

Спільно з представниками ДП «Дніпростандартметрологія» спеціалісти АТ «Дніпрогаз» за 11 місяців 2020 року провели повірку 14,3 тисяч побутових лічильників газу. Близько 32% приладів були визнані непридатними через невідповідність вимірювальних характеристик.

За результатами роботи у 2020 році понад 4,5 тис лічильників, а це майже 32% від загальної кількості повірених приладів, були визнані непридатними до подальшого використання. Процедура повірки, передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу.

«В залежності від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За дотриманням строків повірки слідкує Оператор ГРМ. Однак споживач також має стежити за достовірністю обліку, а за наявності нарікань на роботу приладу звертатись до сервісного центру повірки лічильників АТ «Дніпрогаз», – коментує головний метролог компанії Едуард Слуцький.

На роботу лічильника можуть впливати різні фактори. Наприклад, тривалий термін та неналежні умови експлуатації, зношеність механізмів, сторонні втручання в його роботу. Так, з початку року фахівці «Дніпрогазу» зафіксували понад 150 фактів втручань в роботу приладів обліку з метою зменшення показань відлікового механізму.

Нагадаємо, що згідно Кодексу газорозподільних систем споживач зобов’язаний забезпечувати збереження та цілісність лічильника газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники повинні будуть оплатити збитки, завдані газорозподільній компанії. Окрім суми збитків, порушнику доведеться також сплатити всі послуги з відключення/ відновлення газопостачання та вартість самого лічильника разом із монтажними роботами.

АТ «Дніпрогаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.