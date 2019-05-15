З початку року попит на електромобілі в Україні зріс на 71%



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Найбільш популярною моделлю автомобілів з нульовим рівнем викидів минулого місяця був Nissan Leaf

В основному, український парк електромобілів продовжує поповнюватися за рахунок імпортного секонд-хенду

У квітні українці поставили на облік 535 автомобілів, що працюють виключно на електротязі – 495 легкових і 40 комерційних авто.

Таким чином, у порівнянні з квітневим результатом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 67%, повідомляє «Укравтопром».

При цьому, практично однаково збільшилися реєстрації як легкових, так і комерційних електромобілів, на 67,2 та 66,7% відповідно.

«В основному, український парк електромобілів продовжує поповнюватися за рахунок імпортного секонд-хенду. У квітневих реєстраціях частка імпортованих машин з пробігом склала 91%, тоді як роком раніше цей показник дорівнював 82%», зазначили в асоціації.

Найбільш популярними моделями автомобілів з нульовим рівнем викидів минулого місяця були: Nissan Leaf – 251 шт. (246 шт. – б/в); Tesla Model S – 49 шт. (48 шт. – б/в); Renault Kangoo – 38 шт. (37 шт. – б/в); Renault Zoe – 28 (26 шт. – б/в); Jaguar I-Pace – 24 шт. (всі нові).

Всього за чотири місяці з початку року українські номери отримали 1914 електромобілів, що на 73% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, за перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин.

До слова, у січні 2019 року в Україні поставили на облік 441 електромобіль, що у 2,3 раза більше ніж у січні 2018 року.