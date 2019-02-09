В Україні збільшився попит на електромобілі



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Основну в «зеленому» сегменті українському авторинку склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону

Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf

У січні 2019 року в Україні поставили на облік 441 електромобіль, що у 2,3 раза більше ніж у січні 2018 року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

«Основну в «зеленому» сегменті українському авторинку, як і раніше, склали старі автомобілі, ввезені з-за кордону. У січні їх було 404 шт», - зазначають в Асоціації автовиробників України.

Найпопулярнішим електромобілем на українському ринку залишається Nissan Leaf. За січень в Україні зареєстрували 231 автомобіль цієї моделі.

Лідером серед нових електрокарів став Jaguar I-Pace, який зареєстрували 13 автомобілістів. При цьому всі зареєстровані Jaguar I-Pace були новими.

«У січні 2019 року споживча активність на ринку нових легкових автомобілів зупинилася на позначці 5,2 тис. машин. У порівнянні з минулим роком січневий попит на нові авто зменшився на 21%», - додають в «Укравтопромі».

Нагадаємо, торік в Україні купили рекордну кількість електромобілів.