  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У першому кварталі попит на електромобілі в Україні зріс на 71%

    • Розсилка
    <p>Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf</p> - У першому кварталі попит на електромобілі в Україні зріс на 71%

    Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf

    91% первинного ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації

    За перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин.

    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 71%, повідомляє «Укравтопром».

    Зазначається, що більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі, сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт.

    Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по березень 678 автомобілів цієї моделі отримали українські номери.

    На другому місці Tesla Model S, у заліку якої 107 реєстрацій. Третім за популярністю став BMW iз з результатом 87 авто.

    Електромобіль Renault Zoe вибрали 66 українців, і це четвертий результат.

    Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Fiat 500 одиниць. У першому кварталі 2019 року 60 електричних «Фіатів» знайшли в Україні своїх власників.

    Нагадаємо, у січні 2019 року в Україні поставили на облік 441 електромобіль, що у 2,3 раза більше ніж у січні 2018 року.

    Читайте також
    автопром Електромобілі машини автомобіль Україна Tesla
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ