У першому кварталі попит на електромобілі в Україні зріс на 71%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf

91% первинного ринку електромобілів сформували машини, що були в експлуатації

За перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 71%, повідомляє «Укравтопром».

Зазначається, що більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі, сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт.

Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по березень 678 автомобілів цієї моделі отримали українські номери.

На другому місці Tesla Model S, у заліку якої 107 реєстрацій. Третім за популярністю став BMW iз з результатом 87 авто.

Електромобіль Renault Zoe вибрали 66 українців, і це четвертий результат.

Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку Fiat 500 одиниць. У першому кварталі 2019 року 60 електричних «Фіатів» знайшли в Україні своїх власників.

Нагадаємо, у січні 2019 року в Україні поставили на облік 441 електромобіль, що у 2,3 раза більше ніж у січні 2018 року.