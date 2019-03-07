З початку року в Україні різко зросли продажі старих автомобілів



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В лютому первинну реєстрацію в Україні пройшли 90,8 тис. легкових авто

Основну масу реєстрацій склали колишні «євробляхи»

В Україні обсяг продажів старих автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, у січні - лютому 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, зріс у 12 разів і склав 136,5 тис. авто.

Про це в середу повідомила прес-служба асоціації «Укравтопром».

Зокрема, в асоціації зазначили, що основну масу в цих реєстраціях склали колишні «євробляхи», яким було тимчасово надано пільгове розмитнення, що яскраво відбилося на вікову структуру первинного ринку старих авто.

Відзначається, що в лютому первинну реєстрацію в Україні пройшли 90,8 тис. легкових авто, з яких 85 тис. були імпортовані автомобілі з пробігом.

«В результаті, порівняно з лютим минулого року, реєстрації імпортного секонд-хенду зросли майже в 14 разів, а порівняно з січнем поточного року - на 65%. Левову частку в цих реєстраціях зайняли колишні «євробляхи», для яких лютий був останнім місяцем розмитнення за зниженими ставками акцизного податку», - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, лідером лютого стало Volkswagen з показником 17 971 автомобілів. На другому місці Opel, за місяць 9420 старих автомобілів цієї марки пройшли свою першу реєстрацію в Україні.

Своєю чергою, автомобілі марки Audi посіли третє місце на первинному ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, з результатом 7608 машин.

Крім того, BMW обрали 6442 українці, і це четвертий результат. Замикає п'ятірку найпопулярніших марок лютого Renault. Поміняли свої іноземні номери на українські 6120 автомобілів.

До слова, американська компанія Ford розглядає можливість закриття двох заводів у Росії в рамках свого глобального плану по реструктуризації.