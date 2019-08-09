За перше півріччя Миколаївщина скоротила споживання газу на 18%



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«Миколаївгаз» недоотримав 37 млн грн тарифної виручки

За підсумками I півріччя 2019 року споживання природного газу в Миколаївській області зменшилася на 18% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року і склало 230,5 млн куб. м. У зв'язку з цим компанія «Миколаївгаз» недоотримала 37 млн грн тарифної виручки, яка є основним джерелом фінансування регламентних робіт по ремонту і модернізації газорозподільної системи області.

За 6 місяців 2019 року АТ «Миколаївгаз» протранспортовано 230,5 млн куб газу. Це на 50,7 млн куб менше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. Скорочення обсягів споживання зафіксовано за всіма категоріями споживачів.

Найбільшу різницю показала категорія побутових споживачів - 23%, а це майже 40 млн куб.м. Істотно зменшила відбір газу промисловість, використавши 21,6 млн куб.м, що на 11% менше торішнього показника. Постачальники тепла і бюджетні установи також знизили обсяги спожитого ресурсу на 11% - на 7,4 млн куб. м і 1,3 млн куб.м відповідно.

Тенденція до падіння обсягів споживання газу простежується вже дев’ятий рік поспіль. Якщо в 2010 році компанія транспортувала на Миколаївську область 755,7 млн куб. м газу, то в цьому році, за попередніми розрахунками, обсяг розподіленого газу складе близько 400 млн куб. м.

«Це є вкрай несприятливим фактором для виробничої діяльності компанії, тому що за рахунок зниження споживання газу значно скорочується тарифна виручка, яку компанія спрямовує на виконання робіт з обслуговування газорозподільної системи області та забезпечення її безперебійної та безаварійної роботи», - розповідає комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Сергій Щербаков.

Крім того значно ускладнює ситуацію те, що незважаючи на подорожчання енергоносія, НКРЕКП не переглядала «Миколаївгазу» тариф на розподіл з 2016 року. Таким чином вже третій рік поспіль частка компанії залишається в розмірі 73 коп. з одного розподіленого кубометра газу.

АТ «Миколаївгаз» неодноразово зверталося до Держрегулятора з проханням переглянути тариф розподілу на підставі розрахунків економічно-обґрунтованих витрат компанії. Однак досі це питання залишається невирішеним.