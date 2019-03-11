За сім місяців з українських аліментників стягнули понад п’ять млрд грн, - Гройсман



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Злісним боржникам забороняється виїзд за кордон, керування авто, користування зброєю, полювання, - прем'єр

За п'ять місяців 2018 року працівникам Державної виконавчої служби вдалося стягнути понад 4,6 млрд грн аліментів на користь 555 тис. дітей

За час реалізації урядової програми «Чужих дітей не буває» з українських аліментників стягнули 5,2 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

«Мене завжди обурює несправедливість, тим паче, коли вона стосується дітей. Буває, що батьки не можуть знайти спільну мову між собою, їхні шляхи розходяться. Але діти не мають бути заручниками дорослих проблем», - наголосив він.

За словами голови уряду, за минулий рік працівникам Державної виконавчої служби вдалося стягнути понад 4,6 млрд грн аліментів на користь 555 тис. дітей.

«Загалом, за час існування ініціативи «Чужих дітей не буває» повернуто 5,2 млрд грн боргів за аліментами», - повідомив Гройсман.

Прем'єр додав, що діти мають бути захищені.

Гройсман нагадав, що злісним боржникам забороняється виїзд за кордон, керування авто, користування зброєю, полювання.