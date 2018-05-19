Петренко розповів про «тихий саботаж» у Раді законопроектів про аліменти
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Міністр зауважив, що завдяки новому законодавству вже сотні з боржників із виплати аліментів працюють на суспільно-корисних роботах
Міністр юстиції Павло Петренко заявляє, що у Верховній Раді народні депутати саботують ухвалення законопроектів щодо посилення відповідальності за несплату аліментів.
«Зараз у Раді є дуже важливий другий пакет законів, який збільшує розмір аліментів, посилює відповідальність тих, хто ухиляється від суспільнокорисних робіт. Я бачу, що йде страшенний «тихий саботаж» депутатів, які не хочуть голосувати за ці закони, і їхніх друзів, які мають проблеми з цими питаннями. Розпускають міфи, що ми переслідуємо чоловіків. Нормальний чоловік, який залишив сім'ю, має дбати за свою дитину. Хто ухиляється від сплати аліментів, той не чоловік, а якесь «непорозуміння» - сказав Петренко.
Міністр зауважив, що завдяки новому законодавству вже сотні з боржників із виплати аліментів працюють на суспільно-корисних роботах, схвалено 14 тисячі протоколів проти таких осіб.
«1,3 мільярда гривень стягнено на користь дітей», - сказав Петренко.
Нагадаємо, нещодавно суд на Львівщині засудив чоловіка до одного року умовного терміну через несплату аліментів у сумі понад 20 тисяч гривень.
Раніше також повідомлялося, що радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко судиться з колишньою дружиною та вже три роки не спілкується з сином від першого шлюбу.
Джерело: Укрінформ