За три роки мінімальна зарплата українців зросла втричі – Гройсман



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Мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті зросла втричі з 2016 року

Прем’єр додав, що таку ж динаміку демонструє і середня заробітна плата, яка у доларовому еквіваленті перевищує 380 доларів, хоча ще три роки тому була вдвічі меншою

Мінімальна зарплата в Україні за останні три роки зросла втричі – у доларовому еквіваленті з близько 50 доларів у 2016 році до 150 доларів у 2019 році.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Коли наш уряд приступив до виконання обов’язків, мінімальна зарплата була близько 50 доларів, а тепер 150 доларів. Зростання – втричі», - наголосив Гройсман.

Він додав, що таку ж динаміку демонструє і середня заробітна плата, яка у доларовому еквіваленті перевищує 380 доларів, хоча ще три роки тому була вдвічі меншою.

«Я розумію, це теж небагато, але ми йдемо вперед, а не назад. Політика уряду дала можливості Національному банку сформувати резерви на початок року понад 20 млрд дол. Це максимум за останні 5 років. Показник інфляції зараз менший 10%, хоча ще у 2015 році мали понад 40%», - додав прем’єр-міністр.

Глава уряду наголосив, що зараз треба продовжувати визначену політику, зберігати фінансову стабільність і посилювати зростання економіки.

Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна зарплата зросла до 4173 гривень.

Раніше у Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій.

Також наприкінці січня повідомлялося, що в Україні продовжує зростати середня заробітна плата.

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