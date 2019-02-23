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    Економіка та фінанси

    За три роки мінімальна зарплата українців зросла втричі – Гройсман

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    Мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті зросла втричі з 2016 року&nbsp; - За три роки мінімальна зарплата українців зросла втричі – Гройсман
    Мінімальна зарплата в Україні у доларовому еквіваленті зросла втричі з 2016 року 

    Прем’єр додав, що таку ж динаміку демонструє і середня заробітна плата, яка у доларовому еквіваленті перевищує 380 доларів, хоча ще три роки тому була вдвічі меншою

    Мінімальна зарплата в Україні за останні три роки зросла втричі – у доларовому еквіваленті з близько 50 доларів у 2016 році до 150 доларів у 2019 році.

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    Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

    «Коли наш уряд приступив до виконання обов’язків, мінімальна зарплата була близько 50 доларів, а тепер 150 доларів. Зростання – втричі», - наголосив Гройсман.

    Він додав, що таку ж динаміку демонструє і середня заробітна плата, яка у доларовому еквіваленті перевищує 380 доларів, хоча ще три роки тому була вдвічі меншою.

    «Я розумію, це теж небагато, але ми йдемо вперед, а не назад. Політика уряду дала можливості Національному банку сформувати резерви на початок року понад 20 млрд дол. Це максимум за останні 5 років. Показник інфляції зараз менший 10%, хоча ще у 2015 році мали понад 40%», - додав прем’єр-міністр.

    Глава уряду наголосив, що зараз треба продовжувати визначену політику, зберігати фінансову стабільність і посилювати зростання економіки.

    Нагадаємо, що з 1 січня мінімальна зарплата зросла до 4173 гривень.

    Раніше у Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій

    Також наприкінці січня повідомлялося, що в Україні продовжує зростати середня заробітна плата

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