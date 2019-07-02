Заборгованість українців за комуналку у травні скоротилась на майже 10% — Держстат



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У травні 2019 року найбільше «переплатили» за комуналку жителі Київської області, сплативши 318% нарахованих у платіжках сум коштів

Протягом травня українці сплатили за місяць 203,9% за спожиті газ, гарячу воду та комунальні послуги

Населення України у травні 2019 року заборгувало за комунальні послуги 52 мільярди гривень. Заборгованість за місяць скоротилась на 9,8%.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

Там зазначаються, що протягом травня українці активно погашали борги з комуналки, сплативши за місяць 203,9% за спожиті газ, гарячу воду та комунальні послуги. Водночас за підсумками перших 5 місяців 2019 року за комуналку українці сплатили 98,8% всіх нарахованих у платіжках сум.

Зазначимо, що у травні 2019 року найбільше «переплатили» за комуналку жителі Київської області, сплативши 318% нарахованих у платіжках сум коштів.

Нагадаємо, що 1 травня набув чинності закон, відповідно до якого за невчасну оплату комунальних послуг нараховують пеню.

З травня 2019 року українці можуть отримувати відшкодування за неякісні комунальні послуги.