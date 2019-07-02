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    Економіка та фінанси

    Заборгованість українців за комуналку у травні скоротилась на майже 10% — Держстат

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    У травні 2019 року найбільше &laquo;переплатили&raquo; за комуналку жителі Київської області, сплативши 318% нарахованих у платіжках сум коштів - Заборгованість українців за комуналку у травні скоротилась на майже 10% — Держстат
    У травні 2019 року найбільше «переплатили» за комуналку жителі Київської області, сплативши 318% нарахованих у платіжках сум коштів

    Протягом травня українці сплатили за місяць 203,9% за спожиті газ, гарячу воду та комунальні послуги

    Населення України у травні 2019 року заборгувало за комунальні послуги 52 мільярди гривень. Заборгованість за місяць скоротилась на 9,8%.

    Такі дані наводить Державна служба статистики України.

    Там зазначаються, що протягом травня українці активно погашали борги з комуналки, сплативши за місяць 203,9% за спожиті газ, гарячу воду та комунальні послуги. Водночас за підсумками перших 5 місяців 2019 року за комуналку українці сплатили 98,8% всіх нарахованих у платіжках сум.

    Зазначимо, що у травні 2019 року найбільше «переплатили» за комуналку жителі Київської області, сплативши 318% нарахованих у платіжках сум коштів.

    Нагадаємо, що 1 травня набув чинності закон, відповідно до якого за невчасну оплату комунальних послуг нараховують пеню.

    З травня 2019 року українці можуть отримувати відшкодування за неякісні комунальні послуги.

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