«Закарпатгаз» безкоштовно замінив дев’ять тисяч лічильників споживачам

До кінця року компанія планує замінити ще 860 лічильників на суму 1 млн 616 тис грн

Загальна вартість замінених лічильників станом на початок листопада становить майже 16 млн грн

З початку року АТ «Закарпатгаз» провів повірку понад 14 тисяч побутових лічильників. Із них майже 9 тисяч замінено безкоштовно.

Повірка лічильників є безоплатною процедурою для споживачів – вартість виконуваних робіт закладена у тариф за розподіл природного газу. Якщо під час перевірки фахівці встановлять непридатність лічильника через зношеність, його відремонтують чи замінять на новий за кошти підприємства.

Загальна вартість замінених лічильників, станом на початок листопада, становить майже 16 млн грн.

«Повірка вузлів обліку газу відбувається один раз на вісім років. Коли настає час повірки, ми телефонуємо споживачу і домовляємося про зручний для нього день і час. Кожен споживач має пам’ятати про те, що працівник АТ «Закарпатгаз» під час візиту має пред’явити посвідчення, що засвідчує його особу і посаду. Такий порядок дій є обов’язковим для уникнення можливих шахрайських дій з боку сторонніх осіб», – розповів головний метролог АТ «Закарпатгаз» Олена Калашник.

За її словами, до кінця року компанія планує замінити ще 860 лічильників на суму 1 млн 616 тис грн.

Під час повірки лічильників виявляють не лише відхилення у роботі та некоректне вимірювання обсягів використаного газу, а й випадки втручання у прилад. У такому разі споживач буде змушений замінити лічильник за власний кошт, а також оплатити проведення експертизи, демонтаж й встановлення приладу.