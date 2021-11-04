«Тищенко все розрулить». Соратник Зеленського розповів, як Київ воює на Закарпатті із місцевими кланами

Минулого тижня за відставку голови облради Петрова проголосували 35 депутатів (для ухвалення рішення достатньо 33 голоси)

Місцеві еліти на Закарпатті почали виступати проти центральної влади, намагаючись домогтися відставки голови обласної ради Олексія Петрова. Деякі депутати самовільно вирішили організувати сесію, під час якої не приєднали систему для голосування та не запросили апарат технічних працівників. Про це голова Закарпатської облради Олексій Петров розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Збір депутатів обласної ради я назвав переворотом з певною долею іронії. Насправді є закон про місцеве самоврядування, є певні повноваження голови. Мною прийнято розпорядження про перенесення сесії, а якщо точніше – про іншу дату пленарного засідання. А та частина депутатів, яка вважає, що це розпорядження не є нормативно-правовим актом обов’язкової дії, прийняли рішення самостійно провести збори, які не можна назвати сесією», – розповів Петров.

За його словами, депутати знайшли ключі, відкрили сесійну залу, зайшли на її територію, розсілися по місцях, взагалі не підключаючи електронну систему для голосування «Віче», апарат технічних співробітників.

«Згідно з регламентом, якщо депутати дійсно бажають провести сесію з будь-яких питань порядку денного, не менше третини з них мають звернутися до голови облради з офіційним листом. Тобто потрібна воля 22 депутатів, а голова облради має 14 днів на прийняття рішення щодо позачергового скликання сесії. Або надати обґрунтовування щодо неможливості її проведення», – підкреслив Петров.

Голова облради зазначив, що більшість депутатів вимагають його відставки, але, як він вважає, робити вони це мали законним способом. «Насправді, для мене це було несподіванкою, бо для цієї ситуації не було передумов. Але якщо ви хочете це зробити, то окей, але зробіть в передбачений законом спосіб та відповідно до регламенту», – поділився Петров.

Також він розповів, що даним питанням вже займається Микола Тищенко і самостійних кроків голова облради не робитиме. «Я в політичній ієрархії підпорядкований закарпатському осередку нашої політичної партії, який очолює Микола Тищенко. Він має комунікацію з головою партії Олександром Корнієнком, головою фракції Давидом Арахамією. Цими питаннями опікується Тищенко, тому очікую позицію і самостійно будь-яких кроків не роблю», – розповів голова облради.

За словами Петрова, ця ситуація показує протистояння місцевих олігархів із центральною владою. Також він вважає, що саме прихід Володимира Зеленого до влади вплинув на початок боротьби зі старою системою.

«Мені здається, тут треба казати про протистояння місцевого олігархату, місцевих кланів з центральною владою. У фракції «Слуга народу» зовсім немає представників місцевих фінансово-промислових груп. І ми не хочемо, щоб ті клани, той феодалізм, який укорінився тут за 30 років, надалі впливав на життя області. Це протистояння було закладено саме приходом до влади Володимира Зеленського», – підкреслив Петров.

Нагадаємо, депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова від «Слуги народу».