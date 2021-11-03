Спалах поліомієліту на Закарпатті: кількість хворих дітей зросла

У п'ятьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт, від якого могла б захистити вакцинація

У п'ятьох дітей на Закарпатті виявили поліомієліт, від якого могла б захистити вакцинація

Хворі діти вони не мали планових щеплень від поліовірусу

У Закарпатській області кількість хворих на поліомієліт дітей зросла до п'яти, всі вони не були вакциновані від інфекції. Про це повідомляє BBC News Україна.

Як повідомила виданню головна епідеміологиня Закарпатської області Вікторія Тимчик, йдеться про два різних осередки, де виявили вірус поліомієліту. Причому один з них пов'язаний з недавнім спалахом інфекції в Рівненській області.

За словами медика, крім виявленого випадку поліомієліту у 12-річної школярки, інфекцію діагностували ще у чотирьох дітей. Вони мали контакти з інфікованою дитиною з Рівненської області, у якої підтвердили поліовірус II типу.

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, у Закарпатській області у 12-річної школярки діагностували поліомієліт – вона знаходиться в лікарні, у неї паралізувало ногу.

Нагадаємо, 29 жовтня головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив про підтвердження випадків інфікування поліовірусом на території Закарпаття.

Раніше в Україні підтвердили випадок поліомієліту у дитини, батьки якої свідомо відмовлялися від вакцинації.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина та дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують від поліомієліту у дві, чотири, шість, 18 місяців, шість років і 14 років.

Читайте також: