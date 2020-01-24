«Закарпатгаз» попереджає: у січні за газ надійде два окремі рахунки новини компаній



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Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим та незмінним, на відміну від ціни самого газу

Починаючи з січня, закарпатці сплачуватимуть за газ двома окремими рахунками. Один з них надходитиме від постачальника газу і стосуватиметься оплати за фактично спожитий газ, а другий – від оператора ГРМ (АТ «Закарпатгаз») за послугу розподілу (доставки) газу.

Тариф за доставку для оператора АТ «Закарпатгаз», як і для інших аналогічних компаній, встановила Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Для АТ «Закарпатгаз» цей тариф становить 1,04 грн без ПДВ (1,25 грн з ПДВ) за 1 куб. м газу.

«Такі кроки — вимога часу та європейської спільноти. Адже саме відокремлення плати за доставку газу значно спрощує вибір постачальника (продавця) газу. Цей процес розпочався ще у 2015 році, коли був прийнятий закон «Про ринок природного газу», який встановлює принцип вільного вибору постачальника», — прокоментувала комерційний директор АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

Платіж за доставку газу жодним чином не залежить від ринкових коливань. Натомість він обраховується, виходячи з реального об’єму споживання газу за попередній газовий рік. Газовим роком називають період з 1 жовтня одного року по 31 вересня наступного.

«Послуги розподілу включають у себе транспортування газу розподільчими газопроводами, облік газу, ремонт, заміну та обслуговування газопроводів, аварійне обслуговування, повірку та заміну несправних лічильників, обслуговування у Центрах обслуговування клієнтів тощо», — сказала Юлія Соколова.

Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим та незмінним, на відміну від ціни самого газу, яка може змінюватися щомісяця або щоквартально. А тому навіть взимку, коли споживачі значно збільшують використання газу, він залишається сталим.

«За даними опитування, яке провели фахівці Київського міжнародного інституту соціології, в опалювальний сезон 27% споживачів сплачують за спожитий газ понад 2000 гривень на місяць. Завдяки новій системі тарифів вони зможуть зменшити витрати, оскільки вартість доставки газу, вони сплачуватимуть впродовж року рівними частинами», — пояснила комерційний директор АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

За грудень 2019 року закарпатці ще отримають квитанції без розділення, у якій показані 4 складові вартості газу.