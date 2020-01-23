Новий тариф на розподіл для «Львівгазу» виявився у 2,5 рази меншим за собівартість доставки газу споживачам



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У компанії зазначають, що новий тариф не дає можливості АТ «Львівгаз» підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів

Прийнятий НКРЕКП тариф на доставку для АТ «Львівгаз» виявився у 2,5 рази меншим за собівартость доставки газу споживачам регіону. У компанії переконані, що таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ «Львівгаз» складуть 607,9 млн грн.

Зазначається, що державний регулятор зрушив питання зміни тарифів для операторів ГРМ вперше за останні чотири роки. Через заморожені з 2017 року тарифи АТ «Львівгаз» за останні три роки понесло збитки в розмірі 1 545, 7 млн грн.

Прийняття нового тарифу мало б вирішити дві головні проблеми для «Львівгазу»: підняття рівня заробітної плати та погашення боргів за технологічний газ. Через збитковий тариф АТ «Львівгаз» не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ «Укртрансгаз».

У компанії зазначають, що новий тариф не дає можливості АТ «Львівгаз» підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів. Також тариф не дозволяє АТ «Львівгаз» закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, а тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС.

АТ «Львівгаз» наголошує на необхідності подальших кроків з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу.