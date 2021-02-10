Закупівля струму у Росії – це диверсія проти енергонезалежності України, – Гройсман

Гройсман вважає, що жодного виправдання імпорту струму з Росії бути не може

Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року

Влада з вересня 2019 року цілеспрямовано руйнує незалежність енергосистеми України і підігрує Росії в намаганні встановити контроль над українським ринком.

Про це заявив експрем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Вони з вересня 2019 року абсолютно системно ідуть в руйнацію енергетичної системи України. У Росії мета нас знищити (економічно – прим.) і завести нас в залежність. Зараз відкривається шлюз і починається постачання електричної енергії. Потім вони її будуть постачати більше і більше... Це їхній план. І їм тут всередині в Україні підіграють – підіграє уряд, підіграє парламент, підіграє регулятор», - заявив експрем’єр в ефірі телеканалу «Україна24».

Відкриття імпорту з Росії при профіциті генеруючих потужностей всередині країни Гройсман назвав відвертою диверсією.

«Вони зупинили шахтарів, зупинили тепловиків, ввели в борги «Енергоатом». І при цьому при всьому – відкрили імпорт російської електроенергії. Це 100% диверсія проти нашої енергетичної незалежності», – наголосив експрем’єр.

Гройсман додав, що жодного виправдання імпорту струму з Росії бути не може.

«Я категорично наголошую на цьому, це абсолютна відповідальність уряду України, міністерства, парламенту і монобільшості. Вони за це відповідають. І ніякими аргументами вони не доведуть, що нам потрібно купувати електричну енергію в РФ», – підсумував експрем’єр.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт струму з Росії в лютому 2021 року. З початку місяця щоденні поставки зросли в 4 рази. Окрім того, російська електроенергії по 13-14 млн кВт годин поступає в Україну через Білорусь. Сумарний обсяг імпорту уже еквівалентний повноцінній роботі двох атомних енергоблоків Рівненської АЕС.