Соратники з проросійського табору почали радісно добивати Медведчука

Мураєв відкрито назвав Медведчука і Рабіновича рейдерами і шахраями

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После того, как на каналы Медведчука были наложены санкции, соратники из пророссийского лагеря кинулись… нет, не поддерживать Медведчука. А радостно пинать его вслед за Зеленским.

Например, Евгений Мураев в эфире своего телеканала «Наш» по такому случаю вспомнил, как Медведчук с Рабиновичем отжали у него партию «За життя».

Мураев заявил, что с самого начала был против сотрудничества с Медведчуком в какой-либо форме, но Рабинович фактически сфальсифицировал устав партии, и Мураева из нее просто выбросили. А после этого Медведчук, пользуясь своими связями с Путиным, уговорил своего кума ввести против Мураева санкции, и все активы и счета последнего в России были заморожены. Это лишило Мураева возможности финансировать собственный политический проект.

По сути Мураев открыто назвал Медведчука и Рабиновича рейдерами и мошенниками, и признал, что Путин помогает Медведчуку расправляться со своими политическими оппонентами. Также из слов Мураева выходит, что и его собственная политическая карьера была возможна лишь благодаря деньгам из РФ (которые Медведчук в итоге заморозил).

Все это настолько прекрасно, что даже нет слов.

Джерело: блог Дениса Казанського

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