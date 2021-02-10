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    Думки вголос

    Соратники з проросійського табору почали радісно добивати Медведчука

    • Денис Казанський

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Соратники з проросійського табору почали радісно добивати Медведчука

    Мураєв відкрито назвав Медведчука і Рабіновича рейдерами і шахраями

    Мовою оригіналу

    После того, как на каналы Медведчука были наложены санкции, соратники из пророссийского лагеря кинулись… нет, не поддерживать Медведчука. А радостно пинать его вслед за Зеленским.

    Например, Евгений Мураев в эфире своего телеканала «Наш» по такому случаю вспомнил, как Медведчук с Рабиновичем отжали у него партию «За життя».

    Мураев заявил, что с самого начала был против сотрудничества с Медведчуком в какой-либо форме, но Рабинович фактически сфальсифицировал устав партии, и Мураева из нее просто выбросили. А после этого Медведчук, пользуясь своими связями с Путиным, уговорил своего кума ввести против Мураева санкции, и все активы и счета последнего в России были заморожены. Это лишило Мураева возможности финансировать собственный политический проект.

    По сути Мураев открыто назвал Медведчука и Рабиновича рейдерами и мошенниками, и признал, что Путин помогает Медведчуку расправляться со своими политическими оппонентами. Также из слов Мураева выходит, что и его собственная политическая карьера была возможна лишь благодаря деньгам из РФ (которые Медведчук в итоге заморозил).

    Все это настолько прекрасно, что даже нет слов.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Віктор Медведчук Вадим Рабінович санкції Євген Мураєв
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