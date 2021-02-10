Як Київщина бореться з наслідками негоди

Частина мешканців Київщини залишаються без світла

На Київщині продовжується боротьба з наслідками зимової негоди. Оскільки снігопади та хуртовини на території регіону синоптики прогнозують до кінця тижня, важливо забезпечити жителів якісними комунальними послугами без тривалих відключень. На цьому наголосив очільник області Василь Володін під час онлайн-брифінгу, повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Володін уточнив, що проблем з постачанням тепла, газу та води на Київщині немає. Проте в деяких населених пунктах через несприятливі погодні умови виникають аварії на електромережах.

Згідно з оперативною інформацією, наразі проблеми з електропостачанням зафіксовані:

на кількох вулицях Тетієва та Кашперівки у Білоцерківському районі.

на окремих вулицях Димера, Петрівців і Катюжанки у Вишгородському районі.

«Ситуація з постачанням електроенергії на Київщині аналізується щоденно з інтервалом у кілька годин. Важливо ретельно відстежувати всі дані, щоб мати можливість швидко відновлювати пошкоджені лінії за таких погодних умов», – зауважив Володін.

Наразі комунальникам доводиться ліквідувати наслідки негоди в цілодобовому режимі. Наприклад, вночі під час розчищення доріг вони використали більше 3 тис. тонн піщано-сольової суміші.

Зараз дорожники продовжують роботу. Тож упродовж дня на автошляхах місцевого та державного значень працюватимуть 471 людина та 374 спецмашин.

«Під час роботи дорожники фіксують місцями ожеледицю. Тож закликаю всіх за можливості відтермінувати свої поїздки та перечекати негоду вдома. На випадок екстрених ситуацій нагадую, що в області діють 612 стаціонарних пунктів обігріву і ще 15 пересувних. 75 із них функціонують у цілодобовому режимі», – наголосив Володін.

Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрізі населених пунктів, а також графіки їх роботи дивіться тут.