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    Економіка та фінанси

    Запаси вугілля почали рости завдяки імпорту з Колумбії і США приватними ТЕС – ЗМІ

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    Наприкінці січня на складах українських ТЕС було майже 700 тис тонн вугілля, що на 30% менше гарантованих запасів - Запаси вугілля почали рости завдяки імпорту з Колумбії і США приватними ТЕС – ЗМІ
    Наприкінці січня на складах українських ТЕС було майже 700 тис тонн вугілля, що на 30% менше гарантованих запасів

    P початку опалювального сезону Україна імпортувала близько 1 млн тонн вугілля

    Ситуація з запасами вугілля покращилася завдяки поставкам імпортного вугілля з Колумбії і США, які здійснюють переважно приватні компанії.

    Про це йдеться в статті видання «Економічна правда».

    «Через критично низькі запаси вугілля напередодні опалювального сезону цю зиму називали однією з потенційно найскладніших за всю історію України.

    Наразі завдяки морському імпорту ситуація трохи покращилася, але все одно далека від ідеалу», – зазначає видання.

    Наприкінці січня на складах українських ТЕС було майже 700 тис тонн вугілля, що на 30% менше гарантованих запасів.

    «Проте в останні тижні запаси на складах збільшуються», – наголошує видання.

    Нагадаємо, з початку опалювального сезону Україна імпортувала близько 1 млн тонн вугілля, з яких левову частину компанія ДТЕК.

    ДТЕК придбала 9 суднових партій з вугіллям із США і Колумбії і додатково законтрактувала ще 4 партії. Державна «Центренерго» придбала 5 суднових партій.

    Теги: ТЕС вугілля ДТЕК Центренерго
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    Запаси вугілля почали рости завдяки імпорту з Колумбії і США приватними ТЕС – ЗМІ