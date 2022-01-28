Запаси вугілля почали рости завдяки імпорту з Колумбії і США приватними ТЕС – ЗМІ

Наприкінці січня на складах українських ТЕС було майже 700 тис тонн вугілля, що на 30% менше гарантованих запасів

P початку опалювального сезону Україна імпортувала близько 1 млн тонн вугілля

Ситуація з запасами вугілля покращилася завдяки поставкам імпортного вугілля з Колумбії і США, які здійснюють переважно приватні компанії.

Про це йдеться в статті видання «Економічна правда».

«Через критично низькі запаси вугілля напередодні опалювального сезону цю зиму називали однією з потенційно найскладніших за всю історію України.

Наразі завдяки морському імпорту ситуація трохи покращилася, але все одно далека від ідеалу», – зазначає видання.

Наприкінці січня на складах українських ТЕС було майже 700 тис тонн вугілля, що на 30% менше гарантованих запасів.

«Проте в останні тижні запаси на складах збільшуються», – наголошує видання.

Нагадаємо, з початку опалювального сезону Україна імпортувала близько 1 млн тонн вугілля, з яких левову частину компанія ДТЕК.

ДТЕК придбала 9 суднових партій з вугіллям із США і Колумбії і додатково законтрактувала ще 4 партії. Державна «Центренерго» придбала 5 суднових партій.