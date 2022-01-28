На Вінниччині загадково загинули двоє працівників ТЕС: подробиці трагедії
Спеціальна комісія встановлює причини трагедії
У Вінницькій області на Ладижинській ТЕС 27 січня о 9:20 год. загинули двоє працівників, повідомила пресслужба Нацполіції Вінницької області.
За попередніми даними, загиблі – це працівники однієї із підрядних організації. Вони на ТЕС проводили зварювальні роботи. Ймовірною причиною смерті є ураження електричним струмом.
Як повідомили в адміністрації Ладижинської ТЕС, загибли робітники організації «Сіті Енерджи» загинули від ураження струмом, які працювали на електрофільтрах енергоблоку №2 ТЕС.
«Енергетики Ладижинської ТЕС оперативно викликали швидку медичну допомогу на місце події. Прибулі на місце лікарі розпочали реанімаційні заходи, проте згодом констатували смерть обидвох працівників», – повідомляють в адміністрації станції.
На підприємстві створена спеціальна комісія із розслідування цього нещасного випадку. Причини і обставини встановлюються.
Особи загиблих встановили. Це – 30-річний житель Дніпропетровської області та 53-річний уродженець Донеччини.
У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Поліція встановлює причини трагедії.
Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений енергоблок №1 Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопровода очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС.
Раніше повідомлялося, що ДТЕК імпортував рекордні 880 тис. т вугілля для проходження опалювального сезону.
Також ЗМІ з посиланням на дані Міненерго повідомляли, що ДТЕК Енерго за останній тиждень збільшив запаси вугілля на складах власних ТЕС на 32%.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не може завезти 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану через дії Росії.