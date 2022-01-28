На Вінниччині загадково загинули двоє працівників ТЕС: подробиці трагедії

Попередньо розглядається версія порушення правил безпеки під час виконання робіт

Спеціальна комісія встановлює причини трагедії

У Вінницькій області на Ладижинській ТЕС 27 січня о 9:20 год. загинули двоє працівників, повідомила пресслужба Нацполіції Вінницької області.

За попередніми даними, загиблі – це працівники однієї із підрядних організації. Вони на ТЕС проводили зварювальні роботи. Ймовірною причиною смерті є ураження електричним струмом.

Як повідомили в адміністрації Ладижинської ТЕС, загибли робітники організації «Сіті Енерджи» загинули від ураження струмом, які працювали на електрофільтрах енергоблоку №2 ТЕС.

«Енергетики Ладижинської ТЕС оперативно викликали швидку медичну допомогу на місце події. Прибулі на місце лікарі розпочали реанімаційні заходи, проте згодом констатували смерть обидвох працівників», – повідомляють в адміністрації станції.

На підприємстві створена спеціальна комісія із розслідування цього нещасного випадку. Причини і обставини встановлюються.

Особи загиблих встановили. Це – 30-річний житель Дніпропетровської області та 53-річний уродженець Донеччини.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція встановлює причини трагедії.

Ладижинська ТЕС закладена у 1968 р. у м. Ладижин (Вінницька область), з 2012 року є структурним підрозділом «ДТЕК Західенерго». На станції встановлено шість енергоблоків потужністю 300 МВт кожен, які як основне паливо використовують енергетичне вугілля, мазут виступає резервним та аварійним паливом.

Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений енергоблок №1 Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопровода очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК імпортував рекордні 880 тис. т вугілля для проходження опалювального сезону.

Також ЗМІ з посиланням на дані Міненерго повідомляли, що ДТЕК Енерго за останній тиждень збільшив запаси вугілля на складах власних ТЕС на 32%.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна не може завезти 660 тисяч тонн вугілля з Казахстану через дії Росії.

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