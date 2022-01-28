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    ТЕС успішно компенсували аварію на двох блоках АЕС – експерт

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    26 січня теплові електростанції несли рекордне навантаження&nbsp;&ndash; Саква - ТЕС успішно компенсували аварію на двох блоках АЕС – експерт
    26 січня теплові електростанції несли рекордне навантаження – Саква

    «Задачу активації ручного резервування відновлення частоти ТЕС виконали успішно», – повідомив Саква

    Теплові електростанції (ТЕС) 25-26 січня успішно компенсували аварійне відключення відразу двох енергоблоків АЕС.

    Про це повідомив експерт, перший заступник Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

    «Майже рівний графік навантаження для заміщення двох випавших енергоблоків АЕС. Задачу активації ручного резервування відновлення частоти ТЕС виконали успішно», – повідомив Саква.

    За його словами, нічний мінімум 26 січня вугільні теплові електростанції несли рекордне навантаження 6,67 ГВ.

    «Такого не було вже дуже давно. Зазвичай 3-4 ГВт. А в пік – 7,11 ГВт. Звідсіля і рекордні 95,3 тис. тонн спаленого вугілля, у тому числі, зі складів взяли 33 тис. тонн», – додав експерт.

    Нагадаємо, завдяки активному імпорту вугілля з США і Колумбії приватними ТЕС, в першу чергу ДТЕК, запаси вугілля з початку року зросли майже в 2 рази.

    Теги: ТЕС вугілля АЕС ДТЕК
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    ТЕС успішно компенсували аварію на двох блоках АЕС – експерт