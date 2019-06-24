«Запоріжгаз Збут» домігся рекордно високого рівня розрахунків населення за газ - 93% новини компаній



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З жовтня минулого року «Запоріжгаз Збут» перерахував «Нафтогазу» майже 1,2 млрд грн

На 1 травня поточного року платежі населення за спожитий газ склали 93%. Це майже на 20% більше, ніж на 1 травня 2018 року.

За період з 1 жовтня 2018 року по 1 червня 2019 року «Запоріжгаз Збут» перерахував на рахунки НАК «Нафтогаз України» майже 1,2 млрд грн, і ще майже 90 млн грн на рахунки Укртрансгазу.

«Високого рівня розрахунків за газ вдалося досягти завдяки комплексу заходів. Перш за все, споживачі газу все активніше використовують нові ефективні онлайн-сервіси оплати. Серед них Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільні додатки 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua. Крім того, на позитивну динаміку вплинула також інтенсивна робота з боржниками», - говорить директор «Запоріжгаз Збуту» Тетяна Колеснікова.

За п'ять місяців поточного року компанією направлено боржникам майже 10 тис. попереджень про припинення подачі газу. Це на 15% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

100% розрахунків за поставлений газ не вдалося забезпечити, в першу чергу, через занижені урядом норми споживання для споживачів без лічильників.

Аналіз ситуації, проведений фахівцями ТОВ «Запоріжгаз Збут», показує, що в разі усунення допущених регуляторних помилок Уряду і НКРЕКУ, рівень оплати за газ досягне 99%.

Решта 1% неплатежів пов'язані з неплатоспроможністю клієнтів, недоплатою субсидіантами тощо.