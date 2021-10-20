«Чернівцігаз» вчасно завершив підготовку мереж і обладнання до опалювального сезону

Фахівці «Чернівцігаз» комплексно приладово обстежили понад 2500 км газопроводі

Для безперебійної доставки газу в новому опалювальному сезоні, газовики Буковини виконали ряд заходів з модернізації та редизайну газових мереж краю, провели ремонт та заміну газового устаткування.

Фахівці компанії комплексно приладово обстежили майже 2 560 км газопроводів, провели профілактичний ремонт та ревізію 1,9 тис. засувок, здійснили технічне обслуговування 262 газорегуляторних пунктів та 297 шафових регуляторних пунктів газу. Окрім цього, капітально відремонтовано 41 станцію катодного захисту та замінено застарілих на нові 6 ШГРП.

«Підготовку до нового опалювального сезону наша компанія починає виконувати з весни. Це складний поетапний процес, що планується щороку заздалегідь. Загалом, у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі складуть близько 20 млн грн. Варто також відзначити, що проведені заходи з модернізації підвищать надійність й безпеку експлуатації газорозподільної системи області загалом», – розповідає технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.

Окрім виконання планових робіт з підготовки газорозподільної системи до нового опалювального сезону, «Чернівцігазу» здійснив заміну понад 5 тисяч побутових лічильників. Своєю чергою, це дозволяє споживачам бути впевненими в правильності обліку спожитого ними газу.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше трьох тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.