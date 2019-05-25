Заради своїх надприбутків Коломойський скасовує запуск енергоринку та йде на конфлікт з ЄС і США, - блогер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олігарх Ігор Коломойський не зацікавлений у запуску ринку електроенергії

1 липня в Україні має запрацювати новий ринок електроенергії

Заради отримання пільгових тарифів для свого феросплавного бізнесу олігарх Ігор Коломойський має намір скасувати запуск ринку електроенергії та ввести ручне управління тарифами. Про це пише блогер Філіп Духлій.

«В бій вже пішла важка артилерія. Коломойський роздає інтерв'ю і всюди як мантру повторює, що у нас монопольний ринок електроенергії і там в принципі не може бути ринку, але чомусь «помилився», що у ДТЕК 40% ринку генерації, хоча по факту за даними НЕК «Укренерго» - 21 %», - пише блогер

За словами експерта, в такій ситуації зовсім не обов'язково віддавати весь ринок під ручне керування державі. «Там, де воно рулить руками, завжди є спокуса через чиновників всунути свої інтереси і схеми», - підкреслив він.

Як зазначив Філіп Духлій, інтереси у Коломойського прямі і прості - феросплавний бізнес, який дуже чутливий до цін на електроенергію. «І виходить, що заради своїх надприбутків ми йдемо на конфлікт з ЄС, США, відмовляючись від своїх зобов'язань перед ними і від 500 млн євро фінансової допомоги. Апетит приходить під час їжі. Йде бій за «Приват», бої за ринок електроенергії. Що буде наступним? Скільки в підсумку буде коштувати нам з вами президентство Зеленського?», - сказав він.

Нагадаємо, 1 липня в Україні має запрацювати новий ринок електроенергії. Від його своєчасного введення залежить, чи отримає Україна макрофінансову допомогу в розмірі 500 млн. євро в 2019 році.

Олігарх Ігор Коломойський, якого пов'язують з новим президентом Володимиром Зеленським, в останніх інтерв'ю не раз заявляв про те, що запуск ринку потрібно скасувати.