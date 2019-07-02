Зеленський запросив делегацію МВФ відвідати Київ



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Президент України Володимир Зеленський (ліворуч) і перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон

Зеленський на зустрічі із заступником Лаґард заявив про бажання продовжувати відносини з МВФ

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард Девідом Ліптоном.

Як повідомили в офісі президента, Зеленський наголосив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

«Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому», – сказав Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Повідомляється, що Зеленський запросив делегацію МВФ відвідати Київ для «досягнення робочої домовленості щодо нової програми».

«Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду», – повідомляє офіс Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув з візитом до Канади.