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    Зеленський прилетів до Канади

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    Зеленський прилетів до Канади

    Робочий візит Зеленського у Канаді пройде триватиме два дні

    Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Канади.

    Про це у Facebook повідомляє Офіс президента України.

    «Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади», - зазначається у повідомленні.

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    Зеленський прилетів до Канади
    Зеленський прилетів до Канади

    За інформацією з Офісу президента, на вівторок, 2 липня, у глави Української держави заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.

    Як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.

    Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.

    США Володимир Зеленський президент
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