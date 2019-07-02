Зеленський прилетів до Канади



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Робочий візит Зеленського у Канаді пройде триватиме два дні

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Канади.

Про це у Facebook повідомляє Офіс президента України.

«Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади», - зазначається у повідомленні.

За інформацією з Офісу президента, на вівторок, 2 липня, у глави Української держави заплановано зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, участь у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодомору, а також інших заходах.

Як повідомлялося, Зеленський продає квитки на свою зустріч з діаспорою в Канаді. Інших зустрічей з українцями не заплановано.

Нагадаємо, Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на зустрічі обговорять шляхи поглиблення економічного партнерства. Їх зустріч відбудеться 2 липня. Сторони також планують обговорити створення хороших робочих місць для середнього класу в обох державах.