Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення призведе до падіння виробництва, - нардеп



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Підвищення тарифів на порожні вагони на 95% призведе до подальшого зниження конкурентоспроможності української продукції, - Бондар

Через істотне підвищення залізничних тарифів в 2016-2017 рр. Україна вже в 2017 році знизила обсяги експорту залізної руди на 3 млн т і металопрокату на 3,1 млн т, - Бондар

Підвищення тарифів на порожні вагони на 95% призведе до подальшого зниження конкурентоспроможності української продукції і, як наслідок, зменшення обсягів виробництва і продажу. Про це пише народний депутат Михайло Бондар у своєму зверненні до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Через істотне підвищення залізничних тарифів в 2016-2017 рр., за оцінками експертів, Україна вже в 2017 році знизила обсяги експорту залізної руди на 3 млн т і металопрокату на 3,1 млн т. Пропоноване проектом Наказу зростання тарифів на залізничні перевезення (підвищення на порожні вагони - прим. ред) в 2018 році призведе до подальшого зниження конкурентоспроможності української продукції, і, як наслідок, зменшення обсягів її виробництва і продажу», - зазначає Бондар.

За його словами, незбалансоване і непослідовне підвищення залізничних тарифів «Укрзалізницею» тільки за період листопад 2017 - липень 2018 коштувало українській промисловості додаткових 19 млрд грн.

Михайло Бондар також упевнений, що зростання тарифів буде мати негативний ефект і для самої «Укрзалізниці».

«Тільки в 2017 році «Укрзалізниця» втратила не менше 15 млн т вантажів. У 2018 році негативна тенденція продовжується. За 6 місяців обсяг перевезень в порівнянні з 2017-м роком впав ще на 3 млн т. У разі прийняття проекту Наказу обсяги вантажоперевезень знизяться на 1,5-2 млн т на місяць, що призведе до недоотримання перевізником доходів в сумі 1-1,2 млрд грн на місяць або 4-5 млрд грн до кінця року», - підкреслює народний депутат.

Як повідомлялося, керівники профільних промислових асоціацій направили листа прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману, першому віце-прем'єру - міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, віце-прем'єру Володимиру Кістіон, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну і главі «Укрзалізниці» Євгену Кравцову, в якому закликали відмовитися від реалізації проекту Наказу Мінфінфраструктури від 13 липня 2018 року про зростанні порожнього тарифу.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба України не підтримала це підвищення. 29 серпня на нараді з цього питання глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна повідомила, що постійно діюча робоча група, до складу якої входять представники Державної регуляторної служби, МЕРТ і Міністерства інфраструктури і транспорту, продовжить розглядати проект наказу Мінінфраструктури від 13 липня 2018 року, який передбачає зростання тарифів ПАТ «Укрзалізниця» на перевезення порожніх вагонів для 1 класу вантажів (вугілля, руда, щебінь, сіль) на 95%. За її словами, в результаті підвищення тарифів підприємства понесуть додаткові витрати в розмірі 5,6 млрд грн, що істотно посилить фінансове навантаження на бізнес.