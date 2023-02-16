Чому переселенцям не надають допомогу на проживання: дві причини

У Офісі омбудсмена знайшли лише дві причини

До Офісу омбудсмана України часто звертаються внутрішньо переміщені особи (ВПО), які не отримують належних їм виплат на проживання. З такою ситуацією можна справитися, адже лише впродовж січня за результатами розгляду 316-ти звернень було поновлено право на такі виплати для 277-ми ВПО. Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

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«Допомога на проживання для ВПО надається щомісячно на кожну внутрішньо переміщену особу в таких розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень; для інших осіб – 2 тисячі гривень», – нагадують в Офісі.

Найпоширенішими причинами неотримання допомоги на проживання ВПО є:

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технічна несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС);

виявлення помилки в персональних даних одержувача, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) або категорії одержувача (працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю).

Тож вплинути на рішення питання для тих, хто не отримав допомоги, доволі легко.

«Якщо ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання ВПО та понад місяць її не отримуєте, радимо звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО», – наголошують омбудсмени.

У разі, якщо вирішити проблему не вдалось, слід звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Зробити це можна трьома способами:

за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

на електронну пошту: [email protected];

на гарячу лінію: 0800501720.

Нагадаємо, у січні 2022 року на гарячі лінії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України почали надходити численні звернення від громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які недоотримали виплати допомоги на проживання .

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Виявилося, що близько 400 тисяч ВПО не отримали виплати допомоги за січень через недофінансування відповідної бюджетної програми. Проблему оперативно вирішили спільними зусиллями Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінфіну. Обсяг виплат за січень був збільшений на суму майже 1,3 млрд грн.