Переселенці недоотримали виплати допомоги на проживання. Стала відома причина

З’ясувалося, що справа у недофінансування відповідної бюджетної програми, але проблему вже вирішили

У січні 2022 року на гарячі лінії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України почали надходити численні звернення від громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які недоотримали виплати допомоги на проживання за січень. Про це розповідають у Мінреінтеграції.

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Питання було підняте на спеціально скликаній нараді. Виявилося, що близько 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали виплати допомоги за січень через недофінансування відповідної бюджетної програми. Проблему оперативно вирішили спільними зусиллями Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінфіну. Обсяг виплат за січень був збільшений на суму майже 1,3 млрд грн.

«Почути та зреагувати. Саме так маємо робити. Дякую всім, хто долучився до вирішення проблеми.Декілька сотень тисяч людей змогли врешті отримати фінансову допомогу від держави. Прошу й надалі ретельно відслідковувати сигнали від людей», – зауважила Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Нагадаємо, що раніше Мінреінтеграції повідомляло, що в Україні наразі офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб, але їх реальна кількість становить майже 7 млн.