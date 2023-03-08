Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: подробиці

Держава надасть право родинам військовослужбовців, що перебувають у полоні, отримати грошову допомогу

У Мінреінтеграції розкрили подробиці процедури отримання довідки, згідно з якою родичам військовополоненого надається право на отримання державної допомоги у 100 тис. грн. Про це відомство заявило на своєму офіційному сайті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Там опублікували перелік певних документів, які мають подати родичі військовополоненого до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

У Мінреінтеграції опублікували інфографіку-інструкцію Мінінтергації тимчасово опупованих територій України

У разі встановлення факту та подробиць перебування військовослужбовця Збройних сил України у полоні, його сім'я має право на отримання суми у розмірі 100 тис. грн. Для цього родичам полоненого потрібно або особисто прийти до силових відомств або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1648 або +38(044)287-81-65.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Право на звернення мають самі військовополонені або члени їхніх сімей. Громадяни повинні звернутися до представників правоохоронних структур, зокрема таких:

Міністерства оборони України;

центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військового формування;

командира підрозділу Збройних сил України;

державного чи правоохоронного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;

іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки та сил оборони України.

Порядок отримання довідки затверджено постановою КМУ. Нещодавно уряд схвалив зміни до цієї постанови, внаслідок чого було спрощено процедуру оформлення довідок.

Нагадаємо, 7 березня відбувся черговий великий обмін полоненими. Внаслідок обміну додому повернули 130 військових - 126 чоловіків та чотирьох жінок. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».