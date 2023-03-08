Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: подробиці

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: подробиці
Родини військовополонених зможуть розраховувати на фінансову підтримку держави
фото: Міноборони України

Держава надасть право родинам військовослужбовців, що перебувають у полоні, отримати грошову допомогу 

У Мінреінтеграції розкрили подробиці процедури отримання довідки, згідно з якою родичам військовополоненого надається  право на отримання державної допомоги у 100 тис. грн. Про це відомство заявило на своєму офіційному сайті.

Там опублікували перелік певних документів, які мають подати родичі військовополоненого до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. 

У Мінреінтеграції опублікували інфографіку-інструкцію
У Мінреінтеграції опублікували інфографіку-інструкцію
Мінінтергації тимчасово опупованих територій України

У разі встановлення факту та подробиць перебування військовослужбовця Збройних сил України у полоні, його сім'я має право на отримання суми у розмірі 100 тис. грн. Для цього родичам полоненого потрібно або особисто прийти до силових відомств або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1648 або +38(044)287-81-65.

Право на звернення мають самі військовополонені або члени їхніх сімей. Громадяни повинні звернутися до представників правоохоронних структур, зокрема таких:

  • Міністерства оборони України;
  • центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військового формування;
  • командира підрозділу Збройних сил України;
  • державного чи правоохоронного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки та сил оборони України.

Порядок отримання довідки затверджено постановою КМУ. Нещодавно уряд схвалив зміни до цієї постанови, внаслідок чого було спрощено процедуру оформлення довідок.

Нагадаємо, 7 березня відбувся черговий великий обмін полоненими. Внаслідок обміну додому повернули 130 військових - 126 чоловіків та чотирьох жінок. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із «Азовсталі».

Читайте також: США відреагували на розстріл українського військовополоненого. 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: подробиці
Родичі військовополонених можуть отримати по 100 тис. грн: подробиці
Транспортний податок: за які легкові авто необхідно сплатити та в які терміни
Транспортний податок: за які легкові авто необхідно сплатити та в які терміни
Новий вид пенсій: що це і хто зможе отримувати виплати
Новий вид пенсій: що це і хто зможе отримувати виплати
Кому доведеться заповнити декларації та доплатити податки: роз'яснення податкової
Кому доведеться заповнити декларації та доплатити податки: роз'яснення податкової
Індексація пенсій: яких категорій торкнуться зміни
Індексація пенсій: яких категорій торкнуться зміни
У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення
У яких випадках можуть перерахувати страхові виплати: роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
9044
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
9004
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
8897
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6809
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
6039
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту