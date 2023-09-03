Скільки українцям треба зберігати квитанції про сплату комуналки: роз'яснення

Не дивлячись на те, що чіткого визначення термінів зберігання квитанцій немає, є сенс не викидати їх деякий час

Між українцями та постачальником комунальних послуг можуть виникнути суперечки, вирішальним аргументом у яких стануть квитанції про оплату. Але для того, щоб вони мали юридичну силу, обов'язково має бути зазначена певна інформація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, у квитанції мають фігурувати як сплачена сума за спожиті послуги, так і показники облікових приладів. Іншими словами, у разі виникнення спору будуть потрібні дані, які підтвердять факт проведення платежу.

Українцям варто зберігати квитанції з кількох причин:

Будь ласка, читайте текст після реклами

відомості про спожиті компослуги/оплату при збоях у системі можуть бути втрачені або відновитися частково;

зміни у тарифах можуть призвести до плутанини у платежах;

помилки з вини сторонніх осіб, наприклад співробітників.

У разі виникнення спору між споживачем та постачальником комунальних послуг справа може дійти до суду, де доказом проведення оплати є виключно відповідні документи.

Варто зазначити, що в жодному нормативному акті немає інформації щодо термінів зберігання квитанцій чи чеків щодо оплати комунальних послуг. Визначальним, як правило, є закон про закінчення термінів давності позовної заяви – у подібних суперечках це 3 роки після виникнення проблемної ситуації.

Попри це, компанії-постачальники всіляко намагаються розширити термін позовної давності, хоча це й відбувається дуже рідко. З цієї причини юристи рекомендуються не викидати оплачені квитанції щонайменше 5 років.

Що стосується квитанцій про оплату онлайн, то роздруковані варіанти документів судом як доказ не приймаються. У цьому випадку можна попросити банківського співробітника у фінустанові, де проводився платіж, видати квитанцію з усіма датами та печаткою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше ми розповідали, що українцям повернуть гроші за газ, якщо перед цим у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього.