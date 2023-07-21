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Українці можуть повернути гроші за одну з квитанцій: що для цього потрібно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці можуть повернути гроші за одну з квитанцій: що для цього потрібно
Споживачам необхідно особисто звернутися до попередньої газопостачальної компанії, а потім подати заяву на повернення переплати
фото ілюстративне

Тільки клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу

Українцям повернуть гроші за газ, якщо перед цим у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

Для цього споживачам потрібно:

  • особисто звернутися до попередньої газопостачальної компанії, а потім подати заяву на повернення переплати;
  • відповідь щодо переплати і повернення грошей відбувається протягом п'яти робочих днів.

«Тільки клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Чинного механізму переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками не існує», – наголошують в «Нафтогазі».

Тобто, гроші може отримати тільки споживач. На вашу банківську карту або новому постачальнику їх не перерахують.

При цьому, якщо ви так і не дочекаєтеся відповіді від попереднього постачальника у визначені строки, то зможете претендувати на компенсацію в розмірах у порядку, що встановлені Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів і постачання природного газу.

І тоді сума компенсації подвоюється, а якщо строк надання компенсації прострочено більш ніж на 90 днів – надається у п'ятикратному розмірі.

Нагадаємо, з 10 липня кияни можуть відмовитись від паперових квитанцій за комуналку та отримувати їх лише онлайн.

До слова, Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду. З 1 липня 2023 року тарифи мали зрости в середньому на 32%.

Теги: газ тарифи

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