Українці можуть повернути гроші за одну з квитанцій: що для цього потрібно

Споживачам необхідно особисто звернутися до попередньої газопостачальної компанії, а потім подати заяву на повернення переплати

Тільки клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу

Українцям повернуть гроші за газ, якщо перед цим у побутових споживачів відбулася зміна постачальника послуг, але оплату було здійснено ще до цього. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

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Для цього споживачам потрібно:

особисто звернутися до попередньої газопостачальної компанії, а потім подати заяву на повернення переплати;

відповідь щодо переплати і повернення грошей відбувається протягом п'яти робочих днів.

«Тільки клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Чинного механізму переказу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками не існує», – наголошують в «Нафтогазі».

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Тобто, гроші може отримати тільки споживач. На вашу банківську карту або новому постачальнику їх не перерахують.

При цьому, якщо ви так і не дочекаєтеся відповіді від попереднього постачальника у визначені строки, то зможете претендувати на компенсацію в розмірах у порядку, що встановлені Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів і постачання природного газу.

І тоді сума компенсації подвоюється, а якщо строк надання компенсації прострочено більш ніж на 90 днів – надається у п'ятикратному розмірі.

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