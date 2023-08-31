Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Як родинам загиблих Героїв отримати 15 млн грн допомоги: роз'яснення ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як родинам загиблих Героїв отримати 15 млн грн допомоги: роз'яснення ТЦК
Сім'ї загиблих українських захисників мають право на грошову допомогу у сумі 15 млн гривень
фото: Suspilne

Для оформлення виплат потрібно звернутись до ТЦК з пакетом документів

Сім'ї загиблих українських захисників мають право на грошову допомогу у сумі 15 млн гривень. Про те, як отримати кошти та які документи знадобляться, розповіла представник Подільського районного ТЦК Катерина Тищенко.

Відповідно до чинного законодавства, гроші розподіляються рівними частками на: батьків; одного з подружжя (якщо не одружився повторно); неповнолітніх дітей; повнолітніх дітей, якщо вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію при втраті годувальника.

Якщо право на отримання грошей кимось не реалізовано протягом 3-х років, то його частка розподіляється між іншими законними одержувачами.

Тищенко наголосила, що одразу виплачується п'ята частина від загальної суми, а залишок розбивається на наступні 40 місяців рівними частками.

Оформити виплату члени сім'ї загиблого військового можуть у районному ТЦК незалежно від місця реєстрації. Для цього потрібно написати заяву та додати до неї:

  • паспорт або ID паспорт із довідкою про реєстрацію місця проживання;
  • ІПН;
  • виписку про несудимість особи, яка подає заяву;
  • документи, що підтверджують родинний зв'язок із загиблим;
  • лікарське свідоцтво про смерть або довідку про причину смерті;
  • повідомлення та свідоцтво про смерть;
  • для представників неповнолітніх дітей загиблого – рішення про встановлення опіки.

Нагадаємо, під час контрнаступних операцій українські військові успішно відбивають атаки російських окупантів, поетапно висуваючи їх із їхніх позицій та проявляючи здатність розчинити деякі облоги, які застосовують вороги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, наголосивши на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

Теги: гроші семья ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

Як родинам загиблих Героїв отримати 15 млн грн допомоги: роз'яснення ТЦК
Як родинам загиблих Героїв отримати 15 млн грн допомоги: роз'яснення ТЦК
Платитимуть за повернення додому: біженці з України можуть отримати фінансову допомогу
Платитимуть за повернення додому: біженці з України можуть отримати фінансову допомогу
Юристи роз'яснили, як отримати спадщину, яка розташована на окупованій території
Юристи роз'яснили, як отримати спадщину, яка розташована на окупованій території
Українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя
Українці зізнались, скільки грошей їм треба на місяць для нормального життя
Держава роздасть українцям гроші на придбання вугілля та дров
Держава роздасть українцям гроші на придбання вугілля та дров
Уперше з початку війни НБУ дозволив продавати населенню більше валюти. Є нюанс
Уперше з початку війни НБУ дозволив продавати населенню більше валюти. Є нюанс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
55K
Окупанти потрапили у свою ж пастку: ситуація на півдні
32K
Суд на Полтавщині назвав мобілізацію рабством, а указ президента – авторським твором
24K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
24K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
16K
Німецький депутат, який малював свастики на машинах українців, подав у відставку

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту