Як родинам загиблих Героїв отримати 15 млн грн допомоги: роз'яснення ТЦК

Для оформлення виплат потрібно звернутись до ТЦК з пакетом документів

Сім'ї загиблих українських захисників мають право на грошову допомогу у сумі 15 млн гривень. Про те, як отримати кошти та які документи знадобляться, розповіла представник Подільського районного ТЦК Катерина Тищенко.

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Відповідно до чинного законодавства, гроші розподіляються рівними частками на: батьків; одного з подружжя (якщо не одружився повторно); неповнолітніх дітей; повнолітніх дітей, якщо вони навчаються на денній формі навчання; утриманців загиблого, якими вважаються члени сім'ї, які мають право на пенсію при втраті годувальника.

Якщо право на отримання грошей кимось не реалізовано протягом 3-х років, то його частка розподіляється між іншими законними одержувачами.

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Тищенко наголосила, що одразу виплачується п'ята частина від загальної суми, а залишок розбивається на наступні 40 місяців рівними частками.

Оформити виплату члени сім'ї загиблого військового можуть у районному ТЦК незалежно від місця реєстрації. Для цього потрібно написати заяву та додати до неї:

паспорт або ID паспорт із довідкою про реєстрацію місця проживання;

ІПН;

виписку про несудимість особи, яка подає заяву;

документи, що підтверджують родинний зв'язок із загиблим;

лікарське свідоцтво про смерть або довідку про причину смерті;

повідомлення та свідоцтво про смерть;

для представників неповнолітніх дітей загиблого – рішення про встановлення опіки.

Нагадаємо, під час контрнаступних операцій українські військові успішно відбивають атаки російських окупантів, поетапно висуваючи їх із їхніх позицій та проявляючи здатність розчинити деякі облоги, які застосовують вороги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, наголосивши на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.