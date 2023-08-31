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«Українці знову перевершили очікування»: Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Українці знову перевершили очікування»: Столтенберг оцінив контрнаступ ЗСУ
фото з відкритих джерел

Столтенберг дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ та наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками

Під час контрнаступних операцій українські військові успішно відбивають російських окупантів, поетапно висуваючи їх із їхніх позицій та проявляючи здатність розчинити деякі облоги, які застосовують вороги. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає CNN.

Столтенберг у своєму інтерв'ю дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ, та у цьому контексті наголосив на важливості підтримки України країнами партнерами та союзниками.

«Українські війська поетапно відбивають позиції росіян, це свідчить про їхній успіх, і вони демонструють здатність розчиняти деякі добре укріплені лінії оборони, включаючи області з мінними полями», - підкреслив він.

Також, Столтенберг звернув увагу на інтенсивні бої на фронтах, водночас відзначив, що українці на своєму нелегкому шляху до перемоги «домагаються успіхів, які набирають обертів».

Він також не погодився з критичними оцінками деяких західних військових та експертів щодо повільних темпів просування Сил оборони України в цій кампанії і додав, що між союзниками НАТО та українською стороною «постійно ведеться діалог».

«Ми побачили, що українці знову перевершили очікування. І ми повинні пам'ятати, що все почалося минулого року з повномасштабного вторгнення РФ в Україну - тоді експерти вважали, що Україна протримається лише кілька днів чи тижнів. Але вони звільнили північ - Київ, схід - Харківську область, територію на півдні - Херсон. І тепер вони досягають ще більших успіхів», - додав Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом триває контрнаступ українських сил, окупанти опинилися у пастці. Російська загарбники не можуть вийти із міста. 

Також Генштаб відзвітував про успішний контрнаступ на Запоріжжі.

До слова, за 13 тижнів від початку контрнаступу вздовж кількох напрямків на півдні та сході України українська армія втратила лише п'ять із 71 танка Leopard 2. 

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Теги: окупанти армія Генштаб українці військові Україна Херсон Єнс Столтенберг контрнаступ

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