Як вітамін C захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середовища

Через пару тижнів використання продукту з вітаміном С шкіра засяє

Шкіра обличчя не гірше за паспорт видає вік людини. Косметологи констатують: для здорового і підтягнутого вигляду шкіри мало використовувати лише засоби антиейдж, які уповільнюють появу зморшок. У першу чергу слід попіклуватися про захист ніжної шкіри обличчя від негативного впливу навколишнього середовища. Саме воно провокує ранню появу зморшок, пігментації та втрату природного сяйва шкіри. Можна забити туалетну поличку десятком засобів для догляду, а можна придбати лише один косметичний продукт, який повністю закриє потреби шкіри у захисті. І цей диво-продукт – сироватка з вітаміном С. Зокрема, чималий вибір сироваток є в онлайн-магазині Сosibella: для будь-якого типу шкіри та гаманця.

Захисна дія косметичних продуктів з вітаміном С, і у першу чергу – сироватки, забезпечують комплексний захист шкіри від негативної дії навколишнього середовища, і цей захист базується на кількох науково підтверджених механізмах.

Як працює вітамін С

укріплює натуральний бар'єр

Вітамін C сприяє процесу дозрівання кератиноцидів – клітин шкіри, утворених у глибоких шарах епідермісу. Ці клітини дещо змінюють свою будову та «піднімаються» у верхні шари шкіри, створюючи міцний захисний шар на поверхні. Вітамін С сприяє прискоренню цього процесу та набуттю максимальних захисних властивостей цими клітинами, тобто вони укріплюють природну «броню» шкіри. Приємний бонус: цей «щит» не лише захищає шкіру від зовнішнього впливу, а й не випускає зайву вологу з епідермісу, тож шкіра тривалий час залишається зволоженою та пружною.

захищає від ультрафіолету

Для якісного захисту шкіри від ультрафіолетового випромінювання спрацюють лише косметичні продукти з SPF – синтетичним фільтром. Проте це – лише додатковий догляд, а основний має бути спрямований на посилення природного захисту шкіру. Саме такий механізм і запускає вітамін С: регулярне насичення ним шкіри захистить від запалень та почервонінь після контакту із сонцем.

захищає від вільних радикалів

Вільні радикали утворюються як результат агресивного впливу навколишнього середовища: шкоди від ультрафіолету, хімічного забруднення повітря вуглекислим газом та іншими викидами. Через ці фактори у шкірі утворюються вільні радикали. Ці нестабільні молекули пошкоджують клітини епідермісу – саме через них з’являються мікрозморшки, які з часом лише збільшуються, а також дряблість та сіруватість шкіри. Вітамін C нейтралізує ці вільні радикали. Це один із найпотужніших антиоксидантів у сучасній косметології. Звісно, є й інші – скажімо, вітамін Е. До слова, вітамін С не вступає в конфлікт з іншими речовинами-антиоксидантами, а працює з ними у синергії, посилюючи їхню дію. Іншими словами, використання косметичних засобів із вітаміном С – не привід відмовитися від інших косметичних продуктів, що мають антиоксидантну дію.

Сироватка містить більшу концентрацію вітаміну С, ніж креми фото: Pexels

Накопичувальний ефект

Від одного-двох застосувань продукту з вітаміном С надзвичайного ефекту ви не помітите. Щоб оцінити ефективність засобу, слід використовувати його не менше, ніж два-три тижні. Після цього періоду накопичувальний ефект починає працювати на користь вашої шкіри, і ви побачите, як вона набуде природного сяйва та свіжості, а дрібні зморшки зникнуть.

Аби не скуповувати купу баночок і тюбиків із засобами для захисту шкіри, достатньо обрати один: той, що містить вітамін С.