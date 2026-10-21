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Ціни ростуть, кошик легшає: як програми лояльності допомагають економити

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ціни ростуть, кошик легшає: як програми лояльності допомагають економити

У цій статті ми розповідаємо про те, як програми лояльності дозволяють економити та рятувати бюджет покупців

Хліб за рік подорожчав майже на п'яту частину, риба та соняшникова олія – ще більше. На тлі зростання цін покупці економлять і переходять між магазинами за акціями. А мережі шукають, чим їх утримати. І відповідь уже не в найбільшій знижці, а в потрібній. 

Чому все дорожчає 

Річна інфляція в серпні 2026 року сягнула 8,1%. До кінця року Нацбанк очікує близько 10%. Серед головних причин зростання цін — удари по енергетиці: бізнес платить за генератори й дорожче світло, і ці витрати врешті опиняються в цінниках. Восени додалися удари по складах. Через перебудову логістики подорожчання продуктів, за прогнозом НБУ, може додати ще 0,5–1,5% протягом року. 

 річна інфляція в Україні 

Покупець став мисливцем за акціями 

Цей сценарій знайомий багатьом: молоко в одній мережі, м'ясо – в іншій, побутова хімія там, де цього тижня акція. У телефоні кілька застосунків магазинів, а вірності жодному. Ще торік дослідження Devlight показало: кожен третій українець має три і більше програм лояльності, але справді утримує лише частина з них. Люди йдуть за вигодою, і знижки та кешбек стають головними аргументами. 

Мережам теж непросто. НБУ прогнозує, що через логістичні проблеми магазини скорочуватимуть промоакції, а підняти ціни не дадуть конкуренція та слабкий попит. Тож утримання клієнтів стає для них справжнім викликом. 

Магазин, який знає, що вам треба 

Вихід з цього – впровадження програми лояльності, яка знає свого покупця. Уявіть маму двох дітей, яка щотижня купує підгузки й дитяче пюре. Знижка на каву для всіх її не зачепить. А персональні пропозиції на ті самі підгузки – вагома причина повернутися саме сюди. Мережа витрачає менше, ніж на масову акцію, а покупець відчуває реальну економію. 

Сучасна система лояльності клієнтів працює на даних про покупки. Вона бачить, що людина кладе в кошик і як часто приходить. Якщо постійний клієнт зник на три тижні, система сама надсилає йому бонус, щоб повернути. Бонусна програма може нараховувати бали, давати кешбек на улюблені категорії чи підвищений статус тим, хто купує регулярно. 

Вручну таке для тисяч покупців не зробиш, тому мережі переходять на автоматизацію програми лояльності. Спеціалізована платформа програм лояльності для ритейлу допомагає розділити клієнтів на групи, запускати пропозиції та бачити результат: чи зріс середній чек і чи частіше люди повертаються. 

Що у підсумку?

Попереду осінь і зима, а з ними, найімовірніше, нові цінники. Виграє не той, хто дасть найбільшу знижку, а той, хто дасть потрібну. Покупець економить на звичних покупках, а мережа отримує клієнта, який повертається не через акцію тижня. Тож програма лояльності для бізнесу сьогодні – вже не пластикова картка, а спосіб показати: ми знаємо, що для вас важливо. 

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Теги: інфляція бюджет акція бізнес

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