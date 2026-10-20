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Raspberry Pi: як мікрокомп’ютери використовують у технологічних проєктах і де замовити їх великим оптом

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Raspberry Pi: як мікрокомп’ютери використовують у технологічних проєктах і де замовити їх великим оптом

Компактні одноплатні комп’ютери застосовують в автоматизації, робототехніці, освітніх проєктах і розробці електроніки. Для компаній, яким потрібні пристрої у значних кількостях, важливими стають стабільність постачання та можливість закупівлі партіями

Мікрокомп’ютери Raspberry Pi використовують в автоматизації, робототехніці, розробці електроніки та серверних рішеннях. В Україні їх можна замовити великими оптовими партіями для бізнесу, виробництва й технологічних проєктів.

Що таке Raspberry Pi та для чого потрібні ці пристрої

Raspberry Pi – це сімейство компактних одноплатних комп’ютерів, які поєднують обчислювальні можливості повноцінного комп’ютера з невеликими розмірами та широкими можливостями підключення зовнішніх пристроїв. Платформа розвивається навколо доступної електроніки, програмування та створення власних технічних рішень.

На відміну від звичайних настільних комп’ютерів, Raspberry Pi дає змогу розробникам працювати безпосередньо з датчиками, камерами, дисплеями, контролерами та іншими компонентами електронних систем. Завдяки цьому такі пристрої використовують як для навчання програмуванню, так і для створення спеціалізованого обладнання.

Серед можливих напрямів застосування – автоматизація виробничих процесів, системи моніторингу, керування обладнанням, робототехніка, домашні сервери, мультимедійні рішення та прототипування електроніки.

Raspberry Pi 5: продуктивність і можливості підключення

Однією з актуальних моделей сімейства є Raspberry Pi 5. Комп’ютер оснащений чотириядерним 64-бітним процесором Broadcom BCM2712 на архітектурі Arm Cortex-A76 із тактовою частотою 2,4 ГГц. Залежно від конфігурації пристрій має різний обсяг оперативної пам’яті, зокрема версію на 8 ГБ.

Модель підтримує підключення двох дисплеїв із роздільною здатністю до 4K за частоти 60 Гц, має порти USB 3.0 і USB 2.0, гігабітний Ethernet, Wi-Fi та Bluetooth. Також передбачено інтерфейси для підключення камер і дисплеїв та PCIe 2.0 x1 для сумісних периферійних пристроїв за допомогою відповідного адаптера.

Конфігурація з 8 ГБ оперативної пам’яті може бути корисною для проєктів, які потребують запуску кількох програм одночасно, роботи з великими обсягами даних або використання додаткових програмних компонентів. Водночас реальна продуктивність залежить від характеру завдання, програмного забезпечення та периферії.

Raspberry Pi: як мікрокомп’ютери використовують у технологічних проєктах і де замовити їх великим оптом фото 1

Де використовують одноплатні комп’ютери

Практична цінність Raspberry Pi полягає в можливості адаптувати пристрій до конкретного завдання. Зокрема, такі комп’ютери можуть бути основою для:

  • Промислової автоматизації. Збирання показників із датчиків, моніторингу параметрів обладнання та створення допоміжних систем керування.
  • Робототехніки. Обробки даних із камер і сенсорів, виконання обчислень та взаємодії з іншими електронними компонентами.
  • Систем відеоспостереження та комп’ютерного зору. Роботи з камерами, отримання й попередньої обробки зображень.
  • Серверних і мережевих рішень. Розгортання невеликих серверів, тестових середовищ, мережевих сервісів та систем моніторингу.
  • Освіти й розробки. Навчання програмуванню, експериментів з електронікою та створення прототипів майбутніх пристроїв.

Для серійного виробництва або інтеграції в готові системи важливо заздалегідь перевірити сумісність із потрібними інтерфейсами, вимоги до живлення й охолодження, а також програмну підтримку конкретного обладнання.

Raspberry Pi: як мікрокомп’ютери використовують у технологічних проєктах і де замовити їх великим оптом фото 2

Де замовити Raspberry Pi великим оптом

Під час реалізації масштабних технічних проєктів закупівля компонентів невеликими партіями може ускладнювати планування виробництва. Тому підприємства, розробники обладнання та інтегратори зацікавлені в постачальниках, які можуть організувати гуртові поставки, погодити обсяг замовлення та надати документи для оформлення закупівлі.

Компанія Raspy спеціалізується на постачанні мікрокомп’ютерів Raspberry Pi в Україні та пропонує оптові умови для бізнесу. За інформацією на сайті компанії, доступні партії від 5 до 500 і більше пристроїв, індивідуальне ціноутворення залежно від обсягу замовлення, а також резервування товару й постачання під замовлення.

Серед доступних позицій – Raspberry Pi 5 8 GB, модель із 8 ГБ оперативної пам’яті, яку можна розглядати для завдань із підвищеними вимогами до ресурсів. На сайті також зазначено можливість оформлення договору постачання та супровідних документів для юридичних осіб.

Для компаній, які планують закуповувати обладнання великими партіями, доцільно заздалегідь уточнити актуальну наявність потрібної конфігурації, вартість залежно від кількості пристроїв, строки постачання та умови гарантійного обслуговування.

Детальніша інформація про доступні моделі та умови оптових закупівель розміщена на сайті Raspy.

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Теги: робототехніка технології

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Товари та послуги

Raspberry Pi: як мікрокомп’ютери використовують у технологічних проєктах і де замовити їх великим оптом
Raspberry Pi: як мікрокомп’ютери використовують у технологічних проєктах і де замовити їх великим оптом
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