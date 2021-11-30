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    Британские юристы: блокирование выплаты долга в «зеленой» энергетике грозит санкциями Украине

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    Британские юристы: блокирование выплаты долга в «зеленой» энергетике грозит санкциями Украине

    Согласно законодательства Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как участие в преднамеренном сговоре

    Блокирование выплаты долга в секторе возобновляемой энергетики Украины грозит санкциями государству и тюрьмой чиновникам, которые осуществляют противозаконные действия.

    Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письма в адрес госорганов от юридического консультанта, защищающего интересы ДТЭК.

    Отмечается, что согласно законодательства Англии, блокирование расчетов может квалифицироваться как участие в преднамеренном сговоре, нарушении регуляторного права, а так же уголовного права, с соответствующей ответственностью за такие нарушения как в виде как финансовых санкций, так и тюремного заключения.

    Юридический советник Seladore Legal письменно уведомил Кабинет Министров Украины, Министерство Украины, Гарпок, Укрэнерго о нарушениях английского законодательства, связанных с неплатежами Гарпоком долгов перед ДТЭК.

    «Примите меры для оплаты в полном объеме, причитающихся нашему клиенту средств в течение следующих 48 часов. Кроме того, предоставьте обязательство, что вы не будете предпринимать никаких шагов для использования оставшихся средств от облигаций «Укрэнерго», которые находятся на банковских счетах ГарПока, для каких-либо целей, кроме погашения задолженности перед нашим клиентом», – говорится в письме юрфирмы.

    Как сообщалось, и.о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Вадим Улида 30 ноября подал заявление об увольнении.

    Теги: санкции альтернативные источники энергии ДТЭК
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    Британские юристы: блокирование выплаты долга в «зеленой» энергетике грозит санкциями Украине