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    Економіка та фінанси

    Глава «Гарантованого покупця» Уліда подав заяву на звільнення на тлі скандалу з «єврооблігаціями»

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    Напередодні Уліда публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією ДТЕК - Глава «Гарантованого покупця» Уліда подав заяву на звільнення на тлі скандалу з «єврооблігаціями»
    Напередодні Уліда публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією ДТЕК
    Фото: reform.energy

    Уліда подав до Кабміну заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я

    Виконуючий обов'язки директора ДП «Гарантований покупець» Вадим Уліда написав заяву про звільнення на тлі скандалу з блокуванням виплат боргів перед виробниками «зеленої» електроенергії.

    Про це повідомляється на сайті держпідприємства.

    «Виконуючий обов’язки директора ДП «Гарантований покупець» Вадим Уліда подав до Кабінету Міністрів України заяву про звільнення за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я», – повідомила держкомпанія.

    Напередодні ввечері Уліда публічно закликав Кабмін прояснити ситуацію з блокуванням виплати боргів перед компанією ДТЕК.

    ДТЕК єдина з 800 компаній-виробників так і не отримала виплати за цільовими «зеленими» обігаціями.

    Нагадаємо, на рахунках ДП «Гарантований покупець» знаходиться 3,04 млрд грн, які були призначені для виплати виробникам «зеленої» енергетики. Ці гроші на виконання умов «зеленого» кредиту від ЄС мали бути спрямовані на погашення боргів перед компанією ДТЕК. Однак з невідомих причин уряд заблокував виплати цій компанії.

    Попередній керівник «ГарПоку», який відмовився виконувати, за його словами протиправні вказівки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля блокувати виплати ДТЕК, був звільнений 13 листопада.

    Теги: Кабмін ЄС ДТЕК альтернативна енергетика
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    Глава «Гарантованого покупця» Уліда подав заяву на звільнення на тлі скандалу з «єврооблігаціями»