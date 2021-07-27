Из-за дефицита лома металлурги сокращают производство, а значит, платят меньше в бюджет, – Интерпайп

По словам Макаренко, промышленные предприятия уже сейчас ощущают дефицит лома

Дефицит металлолома вынуждает промпредприятия сокращать производство, необходимо вводить запрет на экспорт этого сырья. Об этом заявил председателя правления «Интерпайп Втормет» Валентин Макаренко.



«Легкодоступного металлолома в Украине нет. Если мы посмотрим, что за последние 10-15 лет было извлечены из металлофонда Украины, то это в первую очередь станки оборудования и транспортные средства – все, что стоит на земле и легко забирается. Добыча металлолома стоит денег», – рассказал Макаренко.



По его словам, промышленные предприятия уже сейчас ощущают дефицит лома, что приводит к необходимости сокращать производство.



«В мае мы ощутили первые звонки дефицита... Компания «Интерпайп» имеет как минимум 10% снижение объемов производства по поставке лома. 5% сократили из этого за счет полного извлечения поставки складов, и эти 5% не возместили. Июль уже четко видно явное сокращение объемов производства. Уже в июле 2021 года, не обеспечив производство «Интерпайп» сталью на 20%», – сообщил Макаренко.



По его мнению, чтобы не допустить существенного падения производства, что приведет к сокращению сотрудников предприятий и негативно скажется на объемах поступлений в бюджет, власть должна ввести двухлетний мораторий на экспорт лома черных металлов.



«Нас вынуждают конкурировать между собой, сокращать наши производственные программы, тем самым повышать цены на весь объем лома черных металлов… В итоге – сокращение производственных программ, сокращение процесса модернизации, сокращение планов – не то, что на 2023-2024-2025, а уже на этот год», - прогнозирует Макаренко.



Напомним, ранее Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привел к его резкому экспорту и отечественные предприятия ощущают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.