Канадський інвестор в зелену енергетику вимагає замінити суддів КСУ, які лобіюють інтереси Коломойського – Гончаренко

Нікопольський завод феросплавів відімкнув від мережі розташовану поряд невелику станцію TIU Canada

Канадська компанія TIU Canada просить про відвід трьох суддів, які розглядають справу про незаконне відключення акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ) від сонячної електростанції «Екотехніка Нікополь».

Про це у своєму Телеграм-каналі написав нардеп Олексій Гончаренко, повідомляє «Обозреватель».

Він нагадав, що Нікопольський завод феросплавів, який належить олігарху Ігорю Коломойському, відімкнув від мережі розташовану поряд невелику станцію TIU Canada.

«Ніяких обґрунтованих підстав для цього, звісно, не було. Тому компанія подала до суду, щоб захистити свої інтереси», – сказав Гончаренко.

«Натомість цю справу розглядають судді, які раніше виносили рішення на користь Коломойського в справі проти державного ПриватБанку. Саме тому канадська компанія вважає, що ці судді не зможуть об'єктивно розглядати справу, пов'язану з підприємством», – додав нардеп.

При цьому віпн підкреслив, що замість того, щоб розвивати країну та залучати іноземні інвестиції, в Україні тільки створюють проблеми іноземним інвесторам.

«Сподіваюсь, відвід суддів буде задоволений і цю справу все ж таки розглянуть об’єктивно», – підкреслив депутат.

Як повідомлялося, сонячна станція компанії потужністю 10,5 МВт була відключена НЗФ від електромережі в березні 2020 року. У TIU Canada відзначали, що НЗФ скористався тим, що СЕС підключений до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив ремонтним роботами. Відключення завдало компанії понад EUR1,5 млн збитків, які продовжують рости.

В результаті ТОВ «екотехніки Нікополь» (TIU Canada) подало позов на НЗФ до Господарського суду Києва. В середині лютого компанія заявила, що оскаржити рішення суду від 26 січня, Який відхилив вимоги компанії до НЗФ.

У квітні поточного року екс-прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Україна не стане «раєм для інвесторів», як обіцяв президент Володимир Зеленський, поки наближений до нього олігарх Ігор Коломойський рейдерськими способами знищує сектор зеленої енергетики, зокрема створює тиск на канадську компанію TIU Canada.

Нагадаємо, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії у розмірі від 3,2% до 40%.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.