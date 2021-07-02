  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    НКРЭКУ обеспокоена потерей доходов близких к ней трейдеров

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    НКРЭКУ обеспокоена потерей доходов близких к ней трейдеров

    Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии

    Энергетический регулятор НКРЭКУ выразил обеспокоенность снижением доходов трейдеров-спекулянтов при перепродаже электроэнергии государственных АЭС на бирже из-за перехода электростанций на продажу электроэнергии непосредственно потребителям по прямым договорам. Об этом говорится в заявлении НКРЭКУ, обнародованном вечером 2 июля.

    «В первые дни июля 2021 на рынке «на сутки вперед» (РСВ) наблюдается резкое снижение цены, вызванное выводом спроса с рынка «на сутки вперед» на рынок двусторонних договоров (РДД)», – говорится в заявлении регулятора.

    Регулятор осудил решение реальных производителей увеличить объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам, к которому они вынуждено прибегли из-за ценовых махинаций трейдеров на «рынке на сутки вперед».

    «Нетипичное поведение участников рынка вызывает серьезные вопросы и подтверждает проблему избыточного рыночной власти отдельных игроков, которые могут снижать цену РСВ (путем уменьшения спроса) или повышать цену РСВ (путем уменьшения предложения и увеличение спроса)», – заявил регулятор НКРЭКУ.

    Ранее Министерство энергетики, НАЭК «Энергоатом» и госкомпания «Центрэнерго» неоднократно призывали НКРЭКУ прекратить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.

    Однако НКРЭКУ трижды отказалось устранять махинации, заявив о недопустимости «ущемления прав трейдеров».

    Регулятор также официально обвинил «Энергоатом» и Минэнерго в непрофессионализме и неэффективности.

    Читайте также:
    Теги: рынок НКРЭКУ АЭС Минэнерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НКРЭКУ обеспокоена потерей доходов близких к ней трейдеров