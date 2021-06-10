Новый акциз на «зеленую» энергию будет угрожать отрасли дефолтом, – Vindkraft Ukraine

Потери только компании Vindkraft Ukraine от нового налога составят не менее 3 млн евро в год

Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников потребует от производителей начинать переговоры о реструктуризации кредитов перед банками.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова основателя и генерального директора Vindkraft Ukraine Карла Стурена.

«Если сейчас будет принято решение по акцизу, опять надо пересчитывать, передоговариваться о том, что не можем выполнять графики расчетов», – отметил Стурен.

Потери только компании Vindkraft Ukraine от нового налога составят не менее 3 млн евро в год.

По словам главы компании, как в прошлом, так и в текущем году менеджмент компании беспрерывно занимается реструктуризацией кредитов.

«Только этим постоянно и занимаемся. Сначала подписали меморандум – построили наши графики с банками по меморандуму, с учетом того, что он будет выполняться. Потом меморандум не выполняется – пришлось договариваться по-новому. Теперь навис акциз – снова переговоры», – описал ситуацию глава Vindkraft Ukraine.

По словам Стурена, сейчас трудно договариваться о финансировании новых проектов.

«Никто особо не финансирует, ждут, что будут выполнены закон и меморандум. Все в подвешенном состоянии», – разъяснил он положение дел.

Карл Стурен также посетовал на покровительство махинаций трейдерам-спекулянтам со стороны НКРЭКУ.

«Если игроки рынка подрывают его фальшивыми объемами и заявками на потребление и продажу, если нет наказания за это, манипуляции в моем понимании происходят полным ходом. А страдает и «зеленая» генерация, и создаются искусственные убытки «Энергоатому», – считает глава Vindkraft Ukraine.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.