Только мораторий на экспорт может остановить вывоз лома из Украины – Магера

«Страны с развитой металлургией поняли это раньше Украины»

В Украине необходимо ввести законодательный запрет на экспорт лома. Стратегически важное металлургическое сырье должно работать на украинскую экономику, а не экономику других стран, считает народный депутат Сергей Магера.

Он отметил, что главным трендом развития украинской экономики становится экологическая модернизация промышленности. Скромные финансовые возможности как самих предприятий, так и государства не позволяют рассчитывать в недалеком будущем на высокотехнологичные решения. Однако в распоряжении украинских металлургов остается такой эффективный способ снижения вредных выбросов, как использование лома в качестве металлургического сырья.

«Страны с развитой металлургией поняли это раньше Украины, начав активно вводить запрет на экспорт лома. Таким образом, уже поступили Россия и Казахстан. Соответствующие планы озвучил ЕС. Параллельно лидеры мировой металлургии начали наращивать импорт лома. Это, а также ускорение темпов реализации европейской экологической политики Green Deal, провоцирует рост цен на это стратегически важное сырье», – отмечает С.Магера.

Нардеп обратил внимание на то, что с начала 2021 года из Украины было вывезено 230 тыс т лома. Экспортная пошлина в размере 58 евро за тонну, продленная парламентом в апреле, не улучшила ситуацию с дефицитом сырья для металлургии. Напротив, объемы экспорта лома выросли. Постоянно растущая цена делает выгодным экспорт даже с уплатой пошлины. В то время как металлозаготовители получают дополнительную прибыль, для металлургов складывается критическая ситуация.

«Нехватка лома может привести к снижению объемов производства и экспорта металлопродукции. Как следствие, уменьшится объем валютных и налоговых поступлений, замедлятся темпы экономического роста, вырастет безработица. Все вместе это приведет к росту дефицита государственного бюджета и государственного долга. Безработица спровоцирует рост бедности, а значит потребуется больше денег на выполнение социальных программ», - предостерегает нардеп.

«Не подумайте, что моя цель – сгустить краски. Изложенное в предыдущем абзаце является моим видением самого негативного сценария развития ситуации. Мы не можем его допустить, потому что в проигрыше останется и бизнес, и государство», – резюмировал С.Магера.