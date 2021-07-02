Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на «зелений» струм руйнує інвестклімат України, – інвестори

«Даний законопроект фактично знизить ще більше «зелений» тариф»

Підтримка парламентом податкового законопроєкту № 5600 з нормою, яка передбачає запровадження акцизного збору на «зелену» енергетику в Україні, є незаконним зменшенням доходів іноземних інвесторів, що також руйнує інвестиційний клімат держави.

Про це говориться в заяві Європейсько-Українського енергетичного агентства.

Організація нагадала, що вищезгаданий законопроєкт був ухвалений в парламенті 1 липня 2021 року.

«Даний законопроект фактично знизить ще більше «зелений» тариф, що в подальшому сприятиме неблагополучному інвестиційному клімату, більшою кількістю арбітражних позовів та підвищенню ринкової ціни на чисту енергію», – говориться в заяві ЄУЕА.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.