  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на «зелений» струм руйнує інвестклімат України, – інвестори

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на «зелений» струм руйнує інвестклімат України, – інвестори

    «Даний законопроект фактично знизить ще більше «зелений» тариф»

    Підтримка парламентом податкового законопроєкту № 5600 з нормою, яка передбачає запровадження акцизного збору на «зелену» енергетику в Україні, є незаконним зменшенням доходів іноземних інвесторів, що також руйнує інвестиційний клімат держави.

    Про це говориться в заяві Європейсько-Українського енергетичного агентства.

    Організація нагадала, що вищезгаданий законопроєкт був ухвалений в парламенті 1 липня 2021 року.

    «Даний законопроект фактично знизить ще більше «зелений» тариф, що в подальшому сприятиме неблагополучному інвестиційному клімату, більшою кількістю арбітражних позовів та підвищенню ринкової ціни на чисту енергію», – говориться в заяві ЄУЕА.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%.

    Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на «зелену» електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.

    В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

    Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

    Теги: ЄС ЄБРР податки акциз альтернативна енергетика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ухвалення податкового законопроєкту з нормою про акциз на «зелений» струм руйнує інвестклімат України, – інвестори