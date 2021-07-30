ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в отводе судьи в рамках дела «Роттердам+»

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет

Высший антикоррупционный суд отклонил уже вторую попытку заводов Игоря Коломойского снять с рассмотрения дела «Роттердам+» неугодную им судью.

Соответствующее решение ВАКС принял 30 июля.

Заводы Коломойского вместе с детективами НАБУ пытались путём манипуляций передать слушание их жалобы против закрытия дела «Роттердам+» другому судье.

Предыдущая попытка повлиять на назначение судей ферросплавам заводами предпринималась 21 июля.

Тогда ВАКС также счёл требования заводов Коломойского необоснованными.

По мнению адвокатов стороны защиты, ВАКС в очередной раз указал на то, что эта ветвь антикоррупционной системы является оплотом соблюдения законодательства в Украине.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.