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    ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в отводе судьи в рамках дела «Роттердам+»

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    ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в отводе судьи в рамках дела «Роттердам+»

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет

    Высший антикоррупционный суд отклонил уже вторую попытку заводов Игоря Коломойского снять с рассмотрения дела «Роттердам+» неугодную им судью.

    Соответствующее решение ВАКС принял 30 июля.

    Заводы Коломойского вместе с детективами НАБУ пытались путём манипуляций передать слушание их жалобы против закрытия дела «Роттердам+» другому судье.

    Предыдущая попытка повлиять на назначение судей ферросплавам заводами предпринималась 21 июля.

    Тогда ВАКС также счёл требования заводов Коломойского необоснованными.

    По мнению адвокатов стороны защиты, ВАКС в очередной раз указал на то, что эта ветвь антикоррупционной системы является оплотом соблюдения законодательства в Украине.

    Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+». Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: Высший антикоррупционный суд
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    ВАКС повторно отказал заводам Коломойского в отводе судьи в рамках дела «Роттердам+»